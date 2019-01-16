به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه جشن چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی و سی‌امین سال صدور نامه تاریخی حضرت امام در جهت تدوین تاریخ انقلاب، مرکز اسناد انقلاب اسلامی طی فراخوانی، از نهادها و ارگان‌های مختلف دعوت کرد، داده‌ها، اطلاعات و دستاوردهای چهل ساله خود را جهت ثبت در تاریخ در اختیار این مرکز قرار دهند.

در این فراخوان آمده است: چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی و همزمانی آن با سی‌امین سالروز صدور نامه راهبردی امام خمینی مبنی بر رسالت مرکز اسناد انقلاب اسلامی در تدوین تاریخ انقلاب، فرصت مغتنمی است تا با مستندسازی و تجمیع داده‌های تاریخی مختلف، گامی بلند در عرصه صیانت از تاریخ باشکوه انقلاب اسلامی برداشته شود. علاوه بر این دستورات مؤکد رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالیان اخیر مبنی بر همکاری مراکز و نهادهای اسنادی با این مرکز اهمیت این موضوع را مضاعف می‌کند.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی یادآور شد: اکنون که در آستانه جشن با شکوه ملت ایران در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی قرار گرفته‌ایم، به منظور تحقق منویات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی و رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، نگارش تاریخ حماسه‌آفرین و پرافتخار انقلاب و جمهوری اسلامی اهمیتی مضاعف می‌یابد. از این رو، مرکز اسناد انقلاب اسلامی به عنوان پیشتاز عرصه حفظ و حراست از تاریخ انقلاب، از همه نهادها و ارگان‌های مختلف اجرائی، نظامی، انتظامی، فرهنگی، علمی، مطالعاتی و راهبردی دعوت می‌نماید با احساس مسئولیت انقلابی، این مرکز را در جمع‌آوری داده‌های مورد نظر در قالب عکس، فیلم، صوت، سند، تاریخ شفاهی و ... به جهت ثبت در تاریخ یاری نمایند. بی‌شک با همکاری مشترک و تجمیع بسیاری از این داده‌ها به عنوان اسناد ماندگار، خدمات ارزنده‌ای به جامعه محققان، اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها و به ویژه نسل‌های آینده این انقلاب ارائه می‌شود.

در این زمینه، نهادها و ارگان‌های اجرایی می‌توانند با شماره تلفن ۲۲۶۹۳۶۰۷ و ۲۲۲۱۱۱۹۴ تماس بگیرند یا از طریق سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی به نشانی www.irdc.ir اقدام کنند.