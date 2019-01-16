ظرفیت تولید ماهیان سردآبی در استان به۱۸ هزار تن افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، یزدانپناه بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: استان ما در حال حاضر با داشتن ۲۳۹ مزرعه پرورش ماهی سومین تولید کننده ماهی قزل آلا در کشور است.

وی با بیان اینکه ۳۷ مزرعه دیگر نیز در استان در حال احداث است، گفت: از مجموع مزرعه هایی که در حتل حاضر فعالیت می کنند، ۱۵۰ مزرعه در بویراحمد و ۷۵ مزرعه نیز در شهرستان دنا فعال هستند.

یزدانپناه افزود: ۱۴ مزرعه نیز در مناطق گرمسیری استان فعال است که در حال حاضر ۲۵ مزرعه در شهرستان بویراحمد در حال احداث است.

وی اظهار داشت: همچنین ۱۰ مزرعه در شهرستان دنا و چندین مزرعه نیز در شهرستان گچساران و بهمئی احداث خواهد شد.

یزدانپناه با بیان اینکه تا پایان سال جاری ۱۰ مزرعه به بهره برداری می رسد، گفت: این مزارع با ظرفیت اسمی یکهزار و ۵۷۵ تن در استان احداث می شوند.

وی میزان سرمایه گذاری برای این طرحها را ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان عنوان کرد.