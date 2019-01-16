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۲۶ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۰۲

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز خبر داد:

ورود سامانه بارشی به البرز/پیش‌بینی وقوع برف و کولاک

ورود سامانه بارشی به البرز/پیش‌بینی وقوع برف و کولاک

کرج - مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با اشاره به ورود سامانه بارشی سرد به استان، گفت: بارش برف و باران پیش‌بینی‌شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرور با اشاره به ورود سامانه بارشی سرد به استان، اظهار کرد: بارش باران و برف در مناطق شهری و ارتفاعات استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به‌احتمال وقوع کولاک برف در ارتفاعات و محورهای کوهستانی از کاهش ۵ تا ۸ درجه‌ای دما خبر داد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با اشاره به‌احتمال وقوع سیل و ریزش کوه، گفت: ضروری است اعضای شورای مدیریت بحران در شهرستان‌ها به حالت آماده‌باش درآیند.

مهرور از شهروندان خواست در حاشیه محورهای کوهستانی و رودخانه‌های استان توقف نکنند.

وی همچنین بر رفع آب‌گرفتگی معابر درون‌شهری و جاده‌های برون‌شهری تأکید کرد و گفت: رانندگان برای تردد در محورهای کوهستانی و برف‌گیر زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

کد مطلب 4515179

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