به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرور با اشاره به ورود سامانه بارشی سرد به استان، اظهار کرد: بارش باران و برف در مناطق شهری و ارتفاعات استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به‌احتمال وقوع کولاک برف در ارتفاعات و محورهای کوهستانی از کاهش ۵ تا ۸ درجه‌ای دما خبر داد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با اشاره به‌احتمال وقوع سیل و ریزش کوه، گفت: ضروری است اعضای شورای مدیریت بحران در شهرستان‌ها به حالت آماده‌باش درآیند.

مهرور از شهروندان خواست در حاشیه محورهای کوهستانی و رودخانه‌های استان توقف نکنند.

وی همچنین بر رفع آب‌گرفتگی معابر درون‌شهری و جاده‌های برون‌شهری تأکید کرد و گفت: رانندگان برای تردد در محورهای کوهستانی و برف‌گیر زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.