۸۲ هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد در کشور ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله عبدالملکی ظهر چهارشنبه در سفر به چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه ۸۲ هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد در کشور ایجاد شده است، اظهار داشت: ایجاد شغل و خودکفایی مددجویان از مهمترین اهداف کمیته امداد کشور به شمار می رود.

وی عنوان کرد: ۹۰۰ هزار نفر مددجو بیکار محروم در کشور تحت پوشش کمیته امداد هستند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور اظهار داشت: از ابتدای تاسیس کمیته امداد تاکنون بیش از یک میلیون و ۵۰۰ طرح اقتصادی ایجاد شده است.

محرومیت زدایی و رفع فقر از مهمترین اهداف کمیته امداد است

وی اظهار داشت: محرومیت زدایی و رفع فقر از مهمترین اهداف کمیته امداد است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور ادامه داد: هشت هزار طرح اشتغالی در سطح استان چهارمحل و بختیاری ایجاد شده است که نقش مهمی در خودکفایی مددجویان داشته است.

وی عنوان کرد: توانمندی های بسیار زیادی در سطح استان وجود دارد که باید از این ظرفیت ها در مسیر توانمند سازی مددجویان سطح استان بهره گیری شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور تاکید کرد: پرداخت تسهیلات و آموزش مهارت از از مهمترین اقدامات کمیته امداد در مسیر خودکفایی مددجویان بوده است.