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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۲۷

دبیر شورای علوم، تحقیقات خبر داد:

بررسی فرآیند بودجه بندی پژوهشی در کشور

بررسی فرآیند بودجه بندی پژوهشی در کشور

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: نحوه فرآیند تقسیم و توزیع بودجه پژوهشی کشور در جلسه کمیسیون های دائمی این شورا بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود برومند در حاشیه جلسه کمیسیون های دائمی شورای عتف در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه کمیسیون های دائمی شورای عتف موضوع نحوه توزیع و تقسیم بودجه پژوهشی در کشور بررسی و قرار شد در جلسه آینده این موضوع بررسی نهایی شود.

وی افزود: باید مشخص شود که بودجه های پژوهش و فناوری برای چه برنامه هایی هزینه می شود.

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: باید بودجه های پژوهش و فناوری به چالش های کشور و برنامه های آینده نگرانه اختصاص یابد.

برومند اظهار داشت: در این جلسه تنها موضوع به صورت اولیه مطرح شد و در جلسه آینده بررسی بیشتری بر روی آن صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه شاخص های مناطق ویژه علم و فناوری مورد بحث قرار گرفت و قرار شد این موضوع به صورت دقیق و کامل در کمیسیون های دائمی شورای عتف بررسی شود.

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: همچنین قرار است در خصوص مناطق ویژه علم و فناوری مستندات لازم فراهم شود.

برومند عنوان کرد: درحال حاضر ۵ منطقه ویژه علم و فناوری در کشور تعیین شده است اما در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری شاخص های این مناطق باید تصویب شود.

وی اظهار داشت: درخصوص ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری استان سمنان نیز تصمیمی گرفته نشد.

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به تدوین گزارش شاخص های علم و فناوری گفت: این گزارش در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه شد و مورد توجه نیز قرار گرفت.

برومند افزود: در این جلسه از اعضا خواسته شد تا شاخص های مربوط به این برنامه را مورد بررسی قرار دهند و در جلسه آینده نظرات خود را ارائه کنند.

وی عنوان کرد: برای تدوین گزارش شاخص های علم و فناوری ماه ها فعالیت صورت گرفته تا بتوانیم در این زمینه برنامه مدون داشته و براساس آن مشخص شود دستگاه ها چه برنامه های پژوهشی و فناورانه ای دارند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: در این جلسه بحث اولیه مطرح و قرار شد اسناد و طرح های تهیه شده برای اعضا ارسال و در جلسه فوق العاده کمیسیون های دائمی شورای عتف بررسی نهایی شود.

برومند تاکید کرد: همچنین در این جلسه اعضای حقیقی منتخب کمیسیون های تخصصی «امور فرهنگی، اجتماعی و علوم انسانی و اسلامی» و «مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی» تایید شدند.

کد مطلب 4515231

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