بررسی فرآیند بودجه بندی پژوهشی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود برومند در حاشیه جلسه کمیسیون های دائمی شورای عتف در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه کمیسیون های دائمی شورای عتف موضوع نحوه توزیع و تقسیم بودجه پژوهشی در کشور بررسی و قرار شد در جلسه آینده این موضوع بررسی نهایی شود.

وی افزود: باید مشخص شود که بودجه های پژوهش و فناوری برای چه برنامه هایی هزینه می شود.

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: باید بودجه های پژوهش و فناوری به چالش های کشور و برنامه های آینده نگرانه اختصاص یابد.

برومند اظهار داشت: در این جلسه تنها موضوع به صورت اولیه مطرح شد و در جلسه آینده بررسی بیشتری بر روی آن صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه شاخص های مناطق ویژه علم و فناوری مورد بحث قرار گرفت و قرار شد این موضوع به صورت دقیق و کامل در کمیسیون های دائمی شورای عتف بررسی شود.

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: همچنین قرار است در خصوص مناطق ویژه علم و فناوری مستندات لازم فراهم شود.

برومند عنوان کرد: درحال حاضر ۵ منطقه ویژه علم و فناوری در کشور تعیین شده است اما در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری شاخص های این مناطق باید تصویب شود.

وی اظهار داشت: درخصوص ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری استان سمنان نیز تصمیمی گرفته نشد.

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به تدوین گزارش شاخص های علم و فناوری گفت: این گزارش در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه شد و مورد توجه نیز قرار گرفت.

برومند افزود: در این جلسه از اعضا خواسته شد تا شاخص های مربوط به این برنامه را مورد بررسی قرار دهند و در جلسه آینده نظرات خود را ارائه کنند.

وی عنوان کرد: برای تدوین گزارش شاخص های علم و فناوری ماه ها فعالیت صورت گرفته تا بتوانیم در این زمینه برنامه مدون داشته و براساس آن مشخص شود دستگاه ها چه برنامه های پژوهشی و فناورانه ای دارند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: در این جلسه بحث اولیه مطرح و قرار شد اسناد و طرح های تهیه شده برای اعضا ارسال و در جلسه فوق العاده کمیسیون های دائمی شورای عتف بررسی نهایی شود.

برومند تاکید کرد: همچنین در این جلسه اعضای حقیقی منتخب کمیسیون های تخصصی «امور فرهنگی، اجتماعی و علوم انسانی و اسلامی» و «مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی» تایید شدند.