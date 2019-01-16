رهبر کره شمالی برای اولین بار به کره جنوبی دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، در اقدامی کم سابقه، کره جنوبی با ارسال دعوت‎‌نامه رسمی به رهبر کره شمالی او را برای شرکت در یک نشست مشترک چندجانبه به سئول دعوت کرده است.

یک مقام ارشد در این ارتباط به آسیا تایمز گفت: دعوت از رهبر کره شمالی برای شرکت در نشستی چندجانبه در سئول برای نخستین بار است که صورت می‌گیرد.

این گزارش می‌افزاید دعوت از رهبر کره شمالی برای شرکت در نشستی مشترک با حضور مقامات آمریکایی خواهد بود و ممکن است دور دوم گفتگوهای رهبران آمریکا و کره شمالی نیز در جریان همین نشست در کره جنوبی صورت پذیرد.

از زمان پایان جنگ دو کره در دهه ۱۹۵۰، برای نخستین بار است که رهبر کره شمالی به همسایه جنوبی دعوت می‌شود.

در سال میلادی گذشته رهبران دو کره حداقل سه بار در کره شمالی با هم دیدار کردند که این دیدارها پس از مذاکره بی سابقه رئیس جمهور امریکا و رهبر کره شمالی صورت گرفت.