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۲۶ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۰۰

گزارش خبرنگار مهر از امارات؛

گلایه سرمربی تیم ملی از ترافیک/ کی‌روش: در دبی گم شده بودیم!

گلایه سرمربی تیم ملی از ترافیک/ کی‌روش: در دبی گم شده بودیم!

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از سنگین بودن ترافیک دبی قبل از بازی تیم ایران و عراق گلایه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از امارات، کارلوس کی روش پیش از شروع دیدار تیم ملی ایران مقابل عراق گفت: ما در دبی گم شده بودیم. ترافیک خیلی سنگین بود. البته الان تمرکزمان روی بازی است و مشکلی نداریم.

وی افزود: می رویم که یک بازی جذاب انجام بدهیم. بازی سختی است. دو تیم خوب به زمین می روند ولی آماده هستیم بازی خوبی انجام بدهیم.

سرمربی تیم ملی درباره صدرنشینی در گروه چهارم تاکید کرد:حساس خارق العاده ای است که همیشه برنده و اول باشید. ذهن دو تیم آماده است و برای برد به زمین می روند. بازی ۵۰ - ۵۰ است. جام ملت های واقعی بعد از این دیدار شروع می شود چون ایران و عراق صعود کرده اند.

کی روش در خصوص مشکلات داوری که در دور قبل بازی ها گریبان ایران را گرفت، گفت: خوب است که داور باتجربه ای برای این مسابقه انتخاب شده است. عراق هم بازیکنان و کادر فنی باتجربه ای دارد.

کد مطلب 4515275

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