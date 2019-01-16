اکران فیلم های فجر در زنجان/فعالیت های فرهنگی و هنری روبه رشد است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه کرباسی عصر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از اکران فیلم‌های سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر در دو سینمای بهمن و سینمای جدید روشا در شهرک کارمندان زنجان خبر داد و افزود: ۱۴ فیلم از ۳۲ فیلم جشنواره فجر به نمایش در می‌آید.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره موسیقی فجر از ۲۴ تا ۲۷ بهمن، ادامه داد: برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر، دیدار با خانواده هنرمندان شهید، آزاده و ایثارگر از برنامه‌های این ایام است.

کرباسی با بیان اینکه مروری بر آثار فیلم سازان چهار دهه اخیر در زنجان و ابهر و اجرای نمایش انجمن هنرهای نمایشی از دیگر برنامه‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان در دهه فجر است، ادامه داد: برپایی نمایشگاه کتاب در استان، برپایی مراسم شب شعر انقلاب زنجان در مجتمع‌های فرهنگی کل استان، برپایی نمایشگاه علوم قرآنی در فرهنگسرای زنجان و اختتامیه جشنواره شعر و قصه استان هم از اهم برنامه‌های این حوزه است.

۸ فرهنگسرا و مجتمع فرهنگی در استان زنجان به فعالیت مشغول هستند

وی ادامه داد: در حال حاضر ۸ فرهنگسرا و مجتمع فرهنگی، ۳۳۹ باب کانون فرهنگی وهنری در مناطق شهری و روستایی استان زنجان به فعال هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با بیان اینکه کانون‌های فرهنگی و مساجد که در تمام نقاط استان پراکنده هستند، می‌تواند نمونه‌ای از عدالت فرهنگی و هنری در استان باشد، گفت: دبیرخانه کانون‌های مساجد برگزاری دوره‌های آموزشی تئاتر، نمایشنامه نویسی، طرح نویسی و دوره‌های آموزش خبرنگاری را برای اعضای کانون‌های مساجد اجرا می‌کند.

کرباسی از برگزاری جشنواره شعر فجر به مناسبت دهه فجر خبر داد و گفت: به دلیل تقارن این دهه با ایام فاطمیه محفل شعر فاطمی روز شنبه ۲۹ دی‌ماه همزمان با شب شهادت حضرت زهرا (س) در فرهنگسرای امام با حضور مردم و مشارکت هشت نفر از شاعران کشوری و هفت نفر از شاعران مطرح استانی اجرا می‌شود.

وی بابیان اینکه قبل از انقلاب فعالیت‌های هنری غرب گرایانه بود و مفاهیم ارزشی جایگاهی نداشت، افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اقبال مردم به آموزه‌های دینی، وظایف فرهنگ و ارشاد اسلامی با در نظر گرفتن فرهنگ ایرانی اسلامی و نفی نگاه مادی گرایانه غربی مورد توجه قرار گرفت.

آرمان‌های انقلاب با وجود هنرمندان متعهد در تاروپود فرهنگ و هنر ایران رخنه کرده است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان فرایند توجه به توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری را طی ۴۰ سال گذشته در کشور و استان روبه رشد عنوان و بیان کرد: ثمره اقدامات صورت گرفته در حوزه فرهنگ و هنر، درخشش هنرمندان در مجامع بین‌المللی است.

کرباسی بابیان اینکه آرمان‌های انقلاب باوجود هنرمندان متعهد در تاروپود فرهنگ و هنر ایران رخنه کرده است، افزود: جشنواره فجر در رشته‌های سینما، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی و شعر مؤید این مهم است که در کنار آن توجه به کتاب و کتاب‌خوانی با توجه به نمایشگاه‌های تهران، تلاش برای ساختن کتابخانه‌های عمومی و حمایت از ناشران و اهتمام به فرهنگ مطالعه حاکی از پیشرفت‌های جدی در این حوزه است.

وی از وضعیت موجود در زمینه تامین کاغذ نشریات ابراز تأسف کرد و افزود: مشکلات تأمین کاغذ نشریات و کتاب‌ها موجب شد تا در جلساتی برای تعیین نرخ ارز تشکیل شود. متأسفانه ورود سوداگران در هر حوزه‌ای موجب خدشه‌دار شدن سرمایه اجتماعی می‌شود. به همین جهت تمام تلاش دولتمردان برای برخورد با این سوداگران است.

تعطیلی سه روزنامه زنجان در روزهای پنجشنبه در اعتراض به نبود حمایت قانونی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به اعلام تعطیلی سه روزنامه زنجان در روزهای پنجشنبه در اعتراض به نبود حمایت قانونی، گفت: این روزنامه‌ها به جهت صدور مجوز برای نشریات داخلی خرده‌گیری کردند، اعطای مجوز به‌صورت سامانه‌ای و متمرکز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود.

کرباسی گفت: نشریات تازه تأسیس در سه سال اول و نشریات بالای ۲۵ سال از بسته‌های حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهره‌مند نخواهند شد.