به گزارش خبرنگار مهر، زردپوشان صنعت نفت آبادان که تمرینات آماده‌سازی نیم‌فصل را در این شهر پیگیری می‌کنند، طی روزهای آینده در دو مسابقه تدارکاتی برابر حریفان لیگ برتری به میدان خواهند رفت.

شاگردان پائولو سرجیو عصر پنجشنبه ۲۷ دی‌ماه در ورزشگاه تختی آبادان روبروی نفت مسجدسلیمان قرار خواهند گرفت و پس از این بازی عازم تهران می‌شوند تا روز شنبه ۲۹ دی‌ماه در دومین مسابقه تدارکاتی مقابل سایپا تهران به میدان بروند.

صنعت نفت آبادان در پنجره نقل و انتقالات زمستانی فعالیت خاصی نداشته؛ تا به امروز بازیکنی از این تیم جدا نشده و بازیکن جدیدی هم به جمع زردپوشان اضافه نشده است.