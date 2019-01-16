«محمدرضا اعتمادیان» یار دیرینه انقلاب درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اعتمادیان که عمر خود را صرف خدمات ارزشمندی به نهضت امام خمینی(ره) کرد، پس از پیروزی انقلاب در مسئولیت های نائب‌التولیت آستان قدس رضوی، احیاء صندوق های قرض الحسنه و در سازمان اوقاف و در مشاورت اقتصادی در دوران چند رییس جمهور منشاء کارهای مهم بود.

وی که باقیات ارزشمندی برای انقلاب و کشور به یادگار گذاشت؛ در دانشگاه امام صادق(ع) در خدمت مرحوم آیت الله مهدوی کنی و در حزب موتلفه اسلامی نیز عضو شورای مرکزی بود.

وی در کمیته امداد به محرومین خدمت می‌کرد و در تاسیس حوزه های علمیه و ساخت درمانگاه‌ها همت بسیاری گمارد.

بر این اساس، مراسم تشییع پیکر مرحوم محمدرضا اعتمادیان فردا پنجشنبه ٢٧دی ساعت١٠ صبح از مقابل حوزه علمیه فاطمه الزهرا(س) واقع در بزرگراه همت بعد از اشرفی اصفهانی، بلوار عدل نرسیده به میرزابابایی کوچه شهید هفت لنگ(گلزاریکم) پ۳۴ برگزار می شود.