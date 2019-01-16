قاسمی: ایران توسعه علمی خود را قربانی نگرانی های بی اساس نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه های وزارت خارجه های آمریکا و فرانسه در خصوص پرتاب ماهواره جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران به دلیل سالها تحریم های ظالمانه و با استفاده از همت جوانان و دانشمندان خود در این حوزه، به دانش بومی قابل اتکایی دست یافته است و همانگونه که بارها بیان شده است این دانش و توانمندی صرفا دارای جنبه های علمی و فناوری با هدف تامین نیازمندی های کشور در حوزه فضایی و به منظور بهره برداری در مسیر توسعه و پیشرفت کشور پایه گذاری شده اند. این توانمندی ها ماهیت غیر نظامی داشته و به هیچ وجه مغایرتی با هیچ یک از مقررات وضع شده بین المللی در این حوزه ندارد و علی رغم تلاش برخی از کشورها برای تحمیل و القاء تفسیری ناعادلانه از قطعنامه ۲۲۳۱ بهره مندی از این دانش با این قطعنامه و هیچ قطعنامه دیگری نیز مغایرت نداشته و ندارد و همه کشور ها حق استفاده و بهره مندی از این دانش و فناوری را دارند و به هیچ وجه کشورهای دیگر به هر دلیل و توجیه و انگیزه های یکسویه و ناراستی حق ندارند با اعمال تفسیرهای ناروا و نادرست دیگر ملت ها را از برخورداری از فناوری های علمی محروم کنند.

قاسمی افزود: در منطقه بحران زده غرب آسیا که به دلیل صادرات بی رویه و صدها میلیارد دلاری تسلیحات کشورهای غربی به کشورهای این منطقه عملا تبدیل به انباری از تسلیحات شده است، فجایع انسانی شرم آوری توسط متحدین این دو کشور در حال وقوع است که قطعا بیش از فعالیت های علمی و بومی جمهوری اسلامی ایران باید مایه و منبع نگرانی باشد. اما جای بسی تاسف است که در جهان امروز، معیار و ملاک برخی از کشورها برای نگران شدن و ابراز نگرانی کردن، نه جنبه های انسانی که منافع اقتصادی و میزان درآمد کسب شده از تجارت ناشی از وقوع جنگ ها در مناطق مختلف جهان است.

سخنگوی وزارت خارجه نگرانی های مطرح شده در بیانیه های وزارت خانه های خارجه فرانسه و آمریکا را کاملا بی پایه و اساس دانست و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران راهی را خواهد رفت و انتخابی را در اولویت قرار خواهد داد که به نفع منافع راهبردی بلندمدت کشور و مردم ایران باشد و قطعا سرنوشت توسعه علمی کشور را قربانی نگرانی های بی اساس و ساختگی بیگانگان نخواهد کرد.