کمیته چهارجانبه دولت وحدت ملی فلسطین را به رسمیت بشناسد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه، "غازی حمد" اعلام کرد: دولت وحدت ملی فلسطین همه طیف های سیاسی را به خدمت می گیرد و درنتیجه این کمیته هیچ توجیهی برای اتخاذ موضعی منفی در برابر این دولت ندارد.

کمیته چهارجانبه امروز دربرلین درمورد به رسمیت شناختن دولت وحدت ملی فلسطین تشکیل جلسه می دهد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که کمیته چهارجانبه موضعی مثبت اتخاذ کند چراکه درغیر این صورت این کمیته روش فشار و محاصره را در پیش می گیرد.

وی افزود: ما از بعضی از اعضای این کمیته از جمله سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و روسیه واکنش های مثبتی دیدیم اما موضع آمریکا که دائما موضع مخالفی اتخاذ می کند ، همچنان باقی مانده است و هنوز با توجه به دیدارهای انجام شده بین کاندولیزا رایس وزیر امورخارجه آمریکا و ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی موضع آمریکا مشخص نیست.

ازسوی دیگرزیپی لیونی وزیرامورخارجه رژیم صهیونیستی ابرازامیدواری کردکه کمیته چهارجانبه برای پیگیری مسائل خاورمیانه بر شروط خود برای لغو تحریم ها باقی بماند.