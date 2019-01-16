بالن مدیریت بحران در آسمان استان البرز برافراشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرور در مراسم بهره‌برداری از بالن مدیریت بحران استان که برای نخستین بار در کشور به‌صورت آزمایشی انجام می‌شود، با اشاره به اینکه از ۳۱ حادثه طبیعی که در کشور رخ می‌دهد البرز مستعد ۲۱ نوع آن است، اظهار کرد: بر این اساس باید تمهیدات لازم اندیشیده شد.

وی ادامه داد: با توجه به دستور استاندار البرز در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در خصوص بهره‌برداری از فناوری‌های نوین در مدیریت بحران این بالن پیش‌بینی‌شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: در راستای مدیریت بحران این بالن برای برقراری ارتباطات تصویری، موبایل و اینترنتی افراشته شده و با استقرار آن، در کمترین زمان ممکن در شرایط وقوع حوادث می‌توان ارتباط لازم را برقرار کرد.

مهرور افزود: از حیث ارتباط و پایش تصویری یک امکان بسیار خوب است زیرا دسترسی ما را به امکانات ارتباطی در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم می‌کند.

وی اضافه کرد: با اتکا به داشته‌های خود می‌توانیم در عرصه‌های بین‌المللی اثرگذار باشیم.

گفتنی است؛ بالن مدیریت بحران، که با همراهی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات البرز در آسمان برافراشته شده، ارتباط اتاق «ان. او. سی» با سکوی بالن، عملکرد اتاق «ان. او. سی» در ارتباط ویژه، محموله پایشی و نمایش تصویر در مرکز، محموله مخابراتی ۴جی- ال تی ای، محموله وای فای، ارتباط ماهواره‌ای، انتقال توان از سکو به محموله، دستگاه جمع‌آوری گاز، امکان مدیریت تصاویر از طریق فضای وب و تأمین ارتباط بی‌سیم را ایجاد می‌کند.