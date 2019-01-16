معلمان خرید خدمات آموزشی یزد خواستار دریافت حقوق معوقه خود شدند

به گزارش خبرنگار مهر، معلمان طرح خرید خدمات آموزشی با حضور در استانداری یزد خواستار رسیدگی به مشکلات خود و پرداخت ۹حقوق معوقهاشان شدند.
این معلمان اپیش از این نیز با پیگیریهای اداری به استانداری، دفتر امام جمعه و آموزش و پرورش یزد مراجعه و مسئولان اعم از استانی و وزارتی، هر بار معلمان را با وعدهای راهی خانههای خود کردند.
وعده معاون وزیر آموزش و پرورش هنوز عملی نشده است
عبدالرسول عمادی معاون وزیر آموزش و پرورش یکشنبه هفته جاری در یزد و در شورای آموزش و پرورش استان قول حل مشکلات این معلمان را داد و گفت: این مشکل تا پایان هفته حل میشود.
معلمان طرح خرید خدمات آموزشی بر اساس قانون به واسطه یک شرکت خدمات خود را به آموزش و پرورش ارائه میدهند.
ما همه این شرایط و قوانین این شغل پذیرفتهایم اما اینکه همین حقوق ناچیز که در بهترین حالت و بهترین شرایط به ۸۰۰ هزار تومان میرسد، ۹ ماه پرداخت نشود، واقعا غیرمنصفانه استیکی از معلمان شاغل در قالب این طرح به خبرنگار مهر گفت: ما با پذیرش قوانین این کار و شرایط این شغل به کار گرفته شدیم.
مرضیه دهقانی عنوان کرد: ما همه این شرایط پذیرفتهایم اما اینکه همین حقوق ناچیز که در بهترین حالت و بهترین شرایط به ۸۰۰ هزار تومان میرسد، چندین ماه پرداخت نشود، واقعا غیرمنصفانه است.
وی افزود: همکاران من هیچ انگیزهای برای کار ندارند و متاسفانه ضربه این کار به دانش آموزان میخورد، ما هم صبوری کردیم و چندین ماه بدون حقوق در کلاسهای درس حاضر شدیم اما شرایط زندگی برای ما نیز دشوار است.
مسئولان یزد اعتنایی به مشکلات ما نمیکنند
اغلب این معلمان از بیاعتنایی مسئولان به این مشکل گلایه دارند و بهرغم اینکه امام جمعه یزد نیز از مسئولان خواستار پیگیری جدی این موضوع شده است، هنوز هیچ اقدامی برای آنها نشده است.
استاندار یزد در مورد مشکل معلمان حمایتی اظهار داشت: مشکل از آنجا آغاز میشود که شرکتها یا افراد فاقد توانایی مالی لازم برای اجرای این طرح انتخاب میشوند.
ضعف از شرکتهای واسط فاقد توانایی مالی است
محمدعلی طالبی عنوان کرد: شرکتها و افرادی باید به کار گرفته شوند که آنقدر توانایی مالی داشته باشند که اگر دولت به دلایلی نتوانست پرداختی داشته باشد، حداقل چند ماه از طریق شرکتها حق و حقوق معلمان پرداخت شود.
استاندار یزد خاطرنشان کرد: ما نیز پیگیریهای خود را انجام دادهایم و امیدواریم هر چه سریعتر حق و حقوق این معلمان پرداخت شود.
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