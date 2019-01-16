به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در جریان بازدید سرزده از شهر «گاسنی» واقع در شمال این کشور گفت: کسانی که مشکلات مالی دارند، باید مسئولیت‌پذیری بیشتری داشته باشند.

رئیس جمهوری فرانسه در این خصوص اعلام کرد: بعضی از این افراد درست عمل می‌ کنند ولی بعضی‌ دیگر ادا درمی‌ آورند.

امانوئل ماکرون که در نشست شورای شهر گاسنی -شهر کوچکی واقع در ۸۰ کیلومتری شمال غربی پاریس- سخن می‌ گفت، اضافه کرد: این افراد (فقرا) خودشان باید در رفع فقر نقش داشته باشند، باید آنها را در نظر گرفت، به آنها مسئولیت داد و به آنها کمک کرد تا از پس مشکلات برآیند.

این اظهارات واکنش سریع مسئولان گروه‌ های مخالف دولت در فرانسه را نیز به دنبال داشت. آنها این سخنان را علیه طبقه فقیر جامعه خوانده و آن را محکوم کردند.