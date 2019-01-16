توضیحات استاندار هرمزگان در مورد انتصابات اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام فریدون همتی آمده است: با سلام به احترام احساس کردم ارایه توضیح به احترام طرح موضوع در بخشی از شبکه های اجتماعی مفید باشد، بنابراین به اطلاع همه عزیزان برسانم حق هر وزیر هر استاندار و هر مدیرکل این است که مدیران زیر مجموعه خود را شخصا انتخاب و منصوب کند چون پاسخگوی عملکرد آنها به مردم ودولت باید باشدو هر تغییری منطق اداری دارد برای عرضه خدمت به مردم عزیز.

دوما در ایام حضورم در هرمزگان و آشنایی با آقای اکرمی مشکلی برای ادامه کار با ایشان نداشتم، ایشان شخصا پیگیر هجرت به استان دیگر بودند و از من خواستند در این رابطه من کمک کنم و برای اینکه یک هرمزگانی عزیز هم در استان دیگر خدمت کند این پیشنهاد را مثبت تلقی کردیم و تاکنون چند مورد دیگر.

در سطح مدیران کل از هرمزگانی های عزیز حمایت کردم برای استان‌های دیگر زیرا همانطور که از استان‌های دیگر به هرمزگان میایند برای خدمت بهتر است هرمزگانی های عزیز هم در استان‌های دیگر امکان ارایه خدمت فراهم شود، بسیار نیکوست مدیران در یک مکان طولانی نمانند و در هر جای کشور عزیزمان ایجاب کرد آماده خدمت شویم.

همیشه یکی از گلایه فرهیختگان این بود که از هرمزگانی ها هم در استان‌های دیگر استفاده شود که خوشبختانه این سد شکسته شده و در همین مدت کوتاه این توفیق برای عزیزان فراهم شده است؛ ضمنا همه ایران سرای ماست.