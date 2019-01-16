پیروزی تیم والیبال پیام خراسان مقابل شهرداری ارومیه در مشهد

به گزارش خبرنگارمهر، تیم والیبال پیام خراسان و شهرداری ارومیه بعدازظهر چهارشنبه در یک بازی بدون تماشاگر در چارچوب لیگ برتر والیبال کشور در سالن مهران مشهد به مصاف هم رفتند.

در این بازی تیم پیام موفق شد در ۳ ست مقابل حریف خود به پیروزی دست یابد و با کسب ۳۰ امتیاز در رده چهارم جدول لیگ برتر والیبال بعد از تیم های شهرداری ورامین، پیکان تهران و خاتم اردکان قرار گیرد.

شایان ذکر است تیم پیام به خاطر حواشی دیدار مقابل خاتم اردکان با رای کمیته انظباطی از حضور هوادارانش در این بازی محروم بود.

تیم والیبال پیام مشهد در ۱۸ بازی خود۱۱ پیروزی و۷ باخت را در کارنامه دارد.