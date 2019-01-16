  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۰۸

در چارچوب لیگ برتروالیبال کشور صورت پذیرفت؛

پیروزی تیم والیبال پیام خراسان مقابل شهرداری ارومیه در مشهد

پیروزی تیم والیبال پیام خراسان مقابل شهرداری ارومیه در مشهد

مشهد- تیم والیبال پیام خراسان مهمان خود شهرداری ارومیه را در یک بازی بدون تماشاگر در مشهد شکست داد.

به گزارش خبرنگارمهر، تیم والیبال پیام خراسان و شهرداری ارومیه بعدازظهر چهارشنبه در یک بازی بدون تماشاگر در چارچوب لیگ برتر والیبال کشور در سالن مهران مشهد به مصاف هم رفتند. 

در این بازی تیم پیام موفق شد در ۳ ست مقابل حریف خود به پیروزی دست یابد و با کسب ۳۰ امتیاز در رده چهارم جدول لیگ برتر والیبال بعد از تیم های شهرداری ورامین، پیکان تهران و خاتم اردکان قرار گیرد.

شایان ذکر است تیم پیام به خاطر حواشی دیدار مقابل خاتم اردکان با رای کمیته انظباطی از حضور هوادارانش در این بازی محروم بود. 

تیم والیبال پیام مشهد  در ۱۸ بازی خود۱۱ پیروزی و۷ باخت را در کارنامه  دارد. 

کد مطلب 4515388

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها