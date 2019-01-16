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۲۶ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۰۹

گزارش خبرنگار مهر از امارات؛

کنعانی زادگان: بازی صحنه‌های مشکوک داشت

کنعانی زادگان: بازی صحنه‌های مشکوک داشت

مدافع تیم ملی فوتبال ایران از اینکه این تیم توانست به عنوان صدرنشین راهی مرحله بعد شود ابراز خوشحالی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از امارات، محمدحسین کنعانی زادگان پس از تساوی تیم ملی فوتبال ایران برابر عراق و صعود به مرحله بعدی رقابت های جام ملتهای آسیا گفت: نیمه اول و دوم صحنه های مشکوکی بود که داور پنالتی نگرفت. با این حال به عنوان تیم اول صعود کردیم و توانستیم دل مردم را شاد کنیم. 

وی در مورد اینکه فکر می کنید بتوانید از پس دیدارهای آینده بربیاید گفت: این سومین فینال ما بود که خدا را شاکر توانستیم با سربلندی از زمین خارج شویم. نمی دانیم با کدام تیم روبرو خواهیم شد اما تمام تلاشمان را می کنیم در بازی بعدی به پیروزی برسیم. 

کد مطلب 4515394
رضا خسروي

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