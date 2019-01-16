به گزارش خبرنگار مهر از امارات، محمدحسین کنعانی زادگان پس از تساوی تیم ملی فوتبال ایران برابر عراق و صعود به مرحله بعدی رقابت های جام ملتهای آسیا گفت: نیمه اول و دوم صحنه های مشکوکی بود که داور پنالتی نگرفت. با این حال به عنوان تیم اول صعود کردیم و توانستیم دل مردم را شاد کنیم.

وی در مورد اینکه فکر می کنید بتوانید از پس دیدارهای آینده بربیاید گفت: این سومین فینال ما بود که خدا را شاکر توانستیم با سربلندی از زمین خارج شویم. نمی دانیم با کدام تیم روبرو خواهیم شد اما تمام تلاشمان را می کنیم در بازی بعدی به پیروزی برسیم.