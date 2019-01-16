موضوع آب شیرین کن ها در اروندکنار به مدل سازی مالی رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل مختار شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان آبادان که در محل سالن اجتماعات بخشداری اروندکنار برگزار شد، اظهار کرد: طبق برنامه ریزی پیشین، خرید و نصب یک دستگاه آب شیرین کن ۷ هزار متر مکعبی در روز برای نصب در روستای ثوامر، یک دستگاه آب شیرین کن ۲ هزار متر مکعبی در روز در تصفیه خانه شهید درویش، یک دستگاه آب شیرین کن ۳ هزار متر مکعبی در روز برای تصفیه خانه شهید کشتکار و یک دستگاه آب شیرین کن ۳ هزار و ۵۰۰ متر مکعبی در روز برای بخش شهری پیش بینی شده بود که اکنون در مرحله مدل سازی مالی است.

وی با تاکید بر اینکه در پایان جلسات شورای اداری باید دستاوردهای خوبی حاصل شود و مردم از آنها نفع ببرند، افزود: مسئولان دستگاه های مختلف اجرایی باید درباره تصمیم های اتخاذ شده در جلسه و مصوبات آن پاسخگو باشند ضمن آنکه باید بر حسن اجرای مصوبات نظارت دقیق انجام شود.

مختار تصریح کرد: شورای شهر اروندکنار به عنوان سخنگوی محلی نسبت به ارائه مشکلات و راهکارهای عملی رفع آنان به مسئولان شهرستان به ویژه فرماندار اقدام کنند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: با توجه به بروز آتش سوزی های فراوانی که در بخش نخیلات و سایر موارد در منیوحی انفاق افتاد، راه اندازی یک واحد آتش نشانی در این منطقه امری ضروری است.

مختار اختصاص اعتبار روستاهای فاقد شورا و ‌دهیار که طبق قانون در اختیار فرمانداری ها است را خواستار شد و افزود: شهرداری برای جمع آوری زباله ها در این روستاها اقدامات جدی تری انجام دهد.

وی پیگیری فرماندار آبادان برای شبانه روزی شدن درمانگاه های منیوحی و اروندکنار، تامین یک دستگاه آمبولانس برای کوت شنوف، پرداخت اضافه کاری و حق غذای قطع شده کارکنان درمانگاه ها، فراهم سازی امکانات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای انتظامی و مرزبانی اروندکنار را خواستار شد.

وی اظهار کرد: بنیاد برکت با سه طرح سرمایه گذاری شهرداری اروندکنار برای کمک به تامین منابع درآمدی شهرداری این شهرستان موافقت کرده است که برای سرعت بخشی به این کار به پیگیری جدی فرماندار نیاز داریم.

مختار تصریح کرد: برای تسریع در امر لایروبی انهار، سومین دستگاه بیل مکانیکی نیز وارد منطقه شده است.

این نماینده یادآور شد: با رایزنی که از طریق هلال احمر انجام شد، مجوز خرید ۵ دستگاه دیالیز برای اروندکنار گرفته شد.

مختار با اشاره به آغاز عملیات اجرای لایروبی انهار در اروندکنار و اقدام برای پیمان سپاری ها برای ادامه کار لایروبی آنها، گفت: لایروبی انهار در دو حوزه شهری و روستایی انجام می شود.

وی با اشاره به تامین اعتبار تخریب و نوسازی یکی از مدارس اروندکنار افزود: برای تعیین تکلیف در مورد موضوع پرداخت هزینه سوخت مرزنشینان که پیشتر اعلام شد را از طریق نامه نگاری با وزیر کشور پیگیری کردیم که پس از ابلاغ شیوه نامه مربوطه شامل نحوه افتتاح حساب، نحوه محاسبه و واریز آن، اینکار انجام می شود، هرچند که اعتبار سه ماه سوخت به حساب استانداری خوزستان واریز شده است.