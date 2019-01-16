بیکاری و تعویق در پرداخت حقوق مهمترین مشکلات مردم اروندکنار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی محمدی پور شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان آبادان که در محل سالن اجتماعات بخشداری اروندکنار برگزار شد، با اشاره به اینکه فلسفه گردشی بودن جلسات بررسی میدانی مشکلات و تلاش برای رفع آنها است، خطاب به سرپرست فرمانداری شهرستان ویژه آبادان اظهار کرد: «میز خدمت» به عنوان خواسته به حق مردم برای رتق و فتق مشکلات خود در اروندکنار اجرایی شود، میزی که به طور واقعی برای خدمات رسانی به مردم باشد و صد البته که مدیران شهرستانی باید حضور یابند.

وی افزود: مسئولان اداره برق ناحیه جنوب برای حل مشکل فرسودگی پایه های برق چاره اندیشی کنند.

حجت الاسلام محمدی پور با تاکید بر وجود مشکل آب در اروندکنار تصریح کرد: برخی مسائل که در بحران آب برای این منطقه پیش بینی شد، هنوز مسکوت مانده است، اگر چه بارندگی های اخیر سبب شیرین شدن دوباره آب شد اما باید برای تابستان سال آینده نیز فراهم سازی امکانات از جمله خرید و نصب آب شیرین کن ها در دستور کار قرار گیرد.

امام جمعه شهر اروندکنار گفت: متاسفانه به رغم وجود افراد جویای کار بسیار در منطقه برای اجرای پروژه های مختلف از جمله پروژه عمرانی پر حال اجرای شهرداری، نیرو از خارج منطقه بکار گرفته می شوند که در این باره باید بازنگری جدی انجام شود.

حجت الاسلام محمدی پور از عدم اسکان و استقرار مسئولان اروندکنار در منطقه و تاخیر چندین ماهه در پرداخت حقوق کارکنان ادارات شهر اروندکنار به ویژه شهرداری و آبفار به عنوان دیگر مشکلات این شهر نام برد و خواهان پیگیری جدی و رفع مشکلات از طریق فرماندار و نمایندگان مردم در مجلس شد.