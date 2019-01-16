کمبود ۱۲۰هزار پرستار در کشور/بهبود وضعیت معیشت پرستاران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره زاهدصفت در مراسم تجلیل از پرستاران نمونه استان گیلان که چهارشنبه در سالن شهدای ناجا برگزار شد با اشاره به اینکه در بخش پرستاری نیاز به ۱۲۰ هزار پرستار جدید داریم، گفت: سازمان نظام پرستاری در راستای دفاع از حقوق بیماران و پرستاران عمل می کند.
زاهدصفت در ادامه با بیان اینکه یکی از خواستههای نظام پرستاری حمایت ارگانهای مختلف از پرستاران است، افزود: بهبود وضعیت معیشتی پرستاران بر عملکرد آنها بسیار موثر است.
رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور با بیان اینکه یکی از چالشهای بیمارستانها کمبود نیروی انسانی در بخش پرستاری است، گفت: تعرفهگذاری خدمات پرستاری بعد از ۱۲ سال بلاتکلیف مانده است.
پرداخت مطالبت دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی ۳ سال آینده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه این مراسم اظهارکرد: پرستاران فرشتگان رحمت هستند و دامنه فعالیتهای آنها گسترده است.
شاهرخ یوسفزاده با بیان اینکه در گیلان ۷ بیمارستان ۳۲ تختخوابه وجود دارد که جز بیمارستان سطح یک به شمار میروند، تصریح کرد: بیمارستانهای سطح دو به بیمارستانهای ۱۰۰ تختخوابه گفته می شود.
وی با اشاره به اینکه در آینده بیمارستان رازی در زمینه سرطان و پیوند اعضا فعالیت خود را ادامه می دهد، گفت: یکی از اولویتها پرداخت تمامی بدهیهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی ۳ سال آینده است.
یوسف زاده با اشاره به اینکه از سال ۹۶ مطالباتی به جز پرداختی به پزشکان باقی نمانده است، افزود: سه بیمارستان در مناطق مختلف جغرافیایی گیلان به عنوان قطب درمانی انتخاب شدند.
فعالیت ۶۲۵۰ پرستار در بیمارستان دولتی و خصوصی گیلان
مدیرامور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز در این مراسم با بیان اینکه کمبود نیروی انسانی در نظام پرستاری سبب شده تا پرستاران از امکانات رفاهی کمتری برخوردار شوند، گفت: از پتانسیل پرستاران در بخشهای مختلف نظام سلامت باید بهره برد.
معصومه ادیب با اشاره به اینکه با بهره بردن از پتانسیل نظام پرستاری به اهداف بخش سلامت دست مییابیم، تصریحکرد: ۶ هزار و ۲۵۰ نفر از پرستاران در بیمارستانهای عمومی و خصوصی گیلان مشغول به فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه ۳۶۷ پرستار در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد در گیلان مشغول به فعالیت هستند، ادامه داد: ۴۰ درصد پرستاران شاغل در بیمارستانها زیر ۱۰ سال سابقه کار دارند.
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