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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲

لیگ برتر والیبال؛

شهرداری تبریز بر هم‌نام اراکی خود غلبه کرد

شهرداری تبریز بر هم‌نام اراکی خود غلبه کرد

تبریز - تیم شهرداری تبریز دومین برد خود در دور برگشت لیگ برتر والیبال را برابر هم‌نام اراکی اش به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهرداری تبریز در هفته ۱۹ ام لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور، درسالن شهید اقدمی این شهر به مصاف شهروند اراک رفت که این دیدار با پیروزی تبریزی ها همراه شد.

شاگردان عادل بناکار ست های اول و دوم و چهارم را پیروز شدندف والیبالیست های شهرداری تبریز در ۳ ست با نتایج ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۶و ۲۵ بر ۲۰ بر حریف پیروز شدند و در ست سوم با نتیجه ۲۰ بر ۲۵ بازی را به مهمان خود واگذار کرد.

همچنین در ست سوم این دیدار امین اسماعیل نژاد بازیکن تیم شهرداری تبریز به دلیل مصدومیت شدید زانو از زمین بازی خارج شد.

گفتنی است، تیم والیبال شهرداری تبریز با ۷ برد در رده ۱۰ ام و تیم شهروند اراک با ۸ برد در رده ۹ ام جدول لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور قرار دارند.

کد مطلب 4515431

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