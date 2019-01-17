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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۱۰

در گزارشی بررسی شد؛

بازیکنان بزرگ فوتبال چند دقیقه برای گل زدن نیاز دارند؟

بازیکنان بزرگ فوتبال چند دقیقه برای گل زدن نیاز دارند؟

به بهانه درخشش پاکو آلکاسر بررسی کردیم که مهاجمان بزرگ دنیا هر چند دقیقه یک بار یک گل زدند و در واقع برای گل زدن چقدر زمان نیاز دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از دوران سختی که در تیم فوتبال بارسلونا داشت، پاکو آلکاسر در دورتموند و بوندسلیگا کارش را توفانی آغاز کرده است. او زیر نظر مربی این تیم، لوسین فاوره اعتماد به نفسی به دست آورده که ۱۲ گل در ۵۰۲ دقیقه زده است.

این یعنی او هر ۴۱ دقیقه یک گل زده است. به همین بهانه عملکرد او را با برخی از ستاره‌های بزرگ دنیای فوتبال از جمله کیلیان امباپه، لیونل مسی، ادینسون کاوانی، کریستین استوانی و ... مقایسه کرده‌ایم که در زیر آن را می‌خوانید.

آلکاسر
او هر ۴۱ دقیقه یک گل زده است. ۱۲ بازی انجام داده، ۵۰۲ دقیقه و ۱۲ گل زده.

امباپه
او هر ۷۱ دقیقه یک گل زده است. ۱۳ بازی انجام داده، ۱۰۰۷ دقیقه و ۱۴ گل زده.

مسی
او هر ۸۳ دقیقه یک گل زده است. ۱۷ بازی انجام داده، ۱۴۱۱ دقیقه و ۱۷ گل زده.

جوویچ
او هر ۸۳ دقیقه یک گل زده است. ۱۵ بازی انجام داده، ۱۰۰۷ دقیقه و ۱۲ گل زده.

کاوانی
او هر ۹۱ دقیقه یک گل زده است. ۱۲ بازی انجام داده، ۱۰۰۳ دقیقه و ۱۱ گل زده.

نیمار
او هر ۹۴ دقیقه یک گل زده است. ۱۲ بازی انجام داده، ۱۰۳۷ دقیقه و ۱۱ گل زده.

سوارس
او هر ۱۰۹ دقیقه یک گل زده است. ۱۸ بازی انجام داده، ۱۵۳۸ دقیقه و ۱۴ گل زده.

استوانی
او هر ۱۱۵ دقیقه یک گل زده است. ۱۷ بازی انجام داده، ۱۳۸۵ دقیقه و ۱۲ گل زده.

کد مطلب 4515435

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