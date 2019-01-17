رکورد جدید برای بارسا/ پرداخت بیشترین دستمزد در دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا، قهرمان لالیگا اسپانیا، تبدیل به اولین باشگاه دنیا شد که نیم میلیارد دستمزد پرداخت کرده است. این آمار نشان می‌دهد در این زمینه بارسا نسبت به سال ۲۰۱۷ معادل ۴۲ درصد رشد داشته است. در آخرین مطالعات در این زمینه که ۸ قهرمان لیگ‌های برتر اروپا را بررسی کرده، بارسلونا به عنوان تیمی که بیشترین دستمزد را پرداخت کرده معرفی شده است.

این تیم فلیپه کوتینیو را در ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ به خدمت گرفت و برای او ۱۶۰ میلیون یورو پرداخت. همچنین این تیم عثمانه دمبله را هم به خدمت گرفت و قرارداد بسیاری از بازیکنان را هم تمدید کرد؛ از جمله لیونل مسی. این تیم در سال ۲۰۱۸ مبلغ ۵۶۲ میلیون یورو به عنوان دستمزد به بازیکنانش پرداخت کرده است.

این تحقیق همچنین پاری‌سن ژرمن را به عنوان تیم دوم انتخاب کرده که ۳۳۲ میلیون یورو به عنوان دستمزد در سال ۲۰۱۸ به بازیکنانش پرداخت کرده است. این تیم هم نسبت به سال قبل ۲۰ درصد افزایش پرداختی داشته است.

منچسترسیتی ارزشمندترین ترکیب را دارد و بازیکنانش ۱.۱۸۲ میلیارد یورو ارزش دارند، اما دستمزدی که می‌پردازد ۵ درصد هم نسبت به سال ۲۰۱۷ افت داشته است.

پاری‌سن ژرمن گران‌ترین بازیکن را در بین این ۸ تیم در اختیار دارد که نیمار با ۲۲۹ میلیون یورو است و البته کیلیان امباپه با ۲۱۵ میلیون یورو. سومین بازیکن گران‌قیمت مسی است که ۲۰۳ میلیون یورو ارزش دارد.