۵ کشته و دهها زخمی در درگیری های پایتخت لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، درگیری های طرابلس پایتخت لیبی چندین کشته و شماری زخمی بر جا گذاشت.

بر اساس این گزارش، وزارت بهداشت لیبی اعلام کرد که درگیری ها در پایتخت این کشور ۵ کشته و ده ها زخمی در پی داشته است.