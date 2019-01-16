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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۰:۵۵

۵ کشته و دهها زخمی در درگیری های پایتخت لیبی

۵ کشته و دهها زخمی در درگیری های پایتخت لیبی

درگیری ها در طرابلس پایتخت لیبی پنج کشته و ده ها زخمی در پی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، درگیری های طرابلس پایتخت لیبی چندین کشته و شماری زخمی بر جا گذاشت.

بر اساس این گزارش، وزارت بهداشت لیبی اعلام کرد که درگیری ها در پایتخت این کشور ۵ کشته و ده ها زخمی در پی داشته است.

کد مطلب 4515442

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