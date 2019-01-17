اختراع با دغدغه محیط زیستی/امیدوار در مسیر فناوری قدم برمی دارم

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: اگر امیدی به آینده کشور از منظر علم و فناوری وجود دارد، برگرفته از دستان پرتلاش جوانان خلاق و پویایی است که در عرصه‌های مختلف و در قالب‌های متفاوت از جمله با فعالیت در شرکت‌های فناورانه گام های بلندی برای ارتقاء شاخص‌های علمی برمی‌دارند.

ام‌الفروه نخعی از جمله همین جوانان فعال، نخبه و پرتلاش خراسان‌جنوبی است که با فعالیت در یکی از شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری بخشی از دانش و ایده خود را تبدیل به محصول با قابلیت‌های خاص کرده است.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه رشته تحصیلی‌اش کارشناسی ارشد شیمی است،گفت: شرکت فناورانه ما فعالیت های خود را معطوف به کاهش خطرات محیط زیستی کرده است که این موضوع شامل تأمین سلامت و بهداشت پساب، کاهش مصرف آب تا توجه به سلامت پوست می‌شود که در همه‌ آن‌ها سلامت انسان به عنوان محور توسعه اجتماع مورد توجه است.

نخعی بیان کرد: با تلاش و پشتکار مستمر، پژوهش و نوآوری در بخش تصفیه پساب توانستیم ساخت نمونه و ثبت اختراع پایلوت دستگاه تصفیه‌کننده پساب را داشته باشیم که این دستگاه مواد سرطان زای موجود در هر نوع پساب با هر دبی و هر میزان آلایندگی را حذف می‌کند.

ثبت اختراع دستگاه کاهنده مصرف آب

وی با اشاره به ضروت توجه ویژه همه به مصرف آب و به ویژه در استان‌هایی چون خراسان‌جنوبی ادامه داد: دومین دستگاهی که توسط شرکت ما تولید و ثبت اختراع شد، دستگاه کاهنده مصرف آب بود.

این جوان نخبه خراسان‌جنوبی گفت: در حال حاضر بحث تولید کرم‌هایی با پایه گیاهی را مد نظر قرار داده‌ام چرا که بسیاری از مردم سرزمین ما اطلاعی از مضرات بسیاری از کرم‌هایی که در بازار عرضه می‌شود، ندارند.

نخعی اظهار کرد: خوشبختانه طرح ممنوعیت ورود کالاهای آرایشی- بهداشتی خارجی حدود ۵ ماه است که شروع شده ولی متأسفانه روند ورود کالای قاچاق همچنان ادامه دارد.

وی بیان کرد: در کرم‌های تولیدی با پایه گیاهی از هیچ مواد نگهدارنده مضری استفاده نشده است در حالی که متأسفانه در اکثر کرم‌های موجود در بازار از نگهدارنده سرطان‌زایی چون پارابن و مشتقات آن استفاده می‌شود.

این پژوهشگر جوان افزود: «رتینیل پالمیتات» یا ویتامین A که در اکثر کرم های ضد چروک و نیز ضد آفتاب استفاده می شود نیز عوارض جبران ناپذیری بر سلامت انسان برجای می‎گذارد.

نخعی گفت: در حال حاضر روی ثبت یک کرم روشن کننده- شاداب کننده و ضد چروک کار می‌کنم که پایه گیاهی دارد.

وی ادامه داد: باید در زمینه فواید مصرف لوازم آرایشی با پایه گیاهی و مضرات برخی از لوازم آرایشی موجود در بازار به مردم فرهنگ‌سازی کرد.

آسیب های برخی محصولات آرایشی شیمیایی

این جوان فعال خراسان‌جنوبی با بیان اینکه کمتر کسی می‌داند که ویتامین A اگر در معرض نور خورشید مورد استفاده قرار گیرد، بسیار خطرناک است، افزود: در حالی که ممکن است افراد گول اسم ویتامین را بخورند و از این موارد استفاده کنند.

نخعی اظهار کرد: رتینیل و مشتقات آن، دی اتانول آمین، سدیم لوریل سولفات، پروپینیل گلیکول، هگزاکلروفن، هیدروکینون،کلرو فلئورو کربن‌ها و پارابن لیست کوچکی از مواد سرطان‌زایی است که سم بودن سلولی آن اثبات شده است ولی در تولید بسیاری از لوازم آرایشی استفاده می‌شود.

وی بیان کرد: مردم قبل خرید لوازم آرایشی- بهداشتی مواد تشکیل دهنده آن را بخوانند و سلامتی خود را تا جایی که می‌توانند تضمین کنند.

این مخترع خراسان‌جنوبی با بیان اینکه در حقیقت مردم نمی دانند برخی از لوازم آرایشی که استفاده می‌کنند، سرطان‌زا هستند، افزود: به عنوان مثال در کرم های شیمیایی روشن کننده حاوی هیدروکینون، کمترین آسیب با قطع مصرف، بازگشت لک است و ایجاد اختلال در غدد درون روز توسط این ماده اثبات شده است.

از خام فروشی گیاهان دارویی و محصولات بپرهیزیم

نخعی گفت: در خراسان جنوبی محصولاتی چون گیاهان دارویی یا مواد معدنی ارزشمندی داریم که به صورت خام صادر می شود در حالی که با فرآوری آن می‌توان هم زمینه اشتغال جوانان و هم سودآوری برای استان را فراهم کرد.

وی با اشاره به اینکه تمام معادن و گیاهان بومی مثل نفت منابعی رو به اتمام هستند گفت: شاخص رشد جوامع پیشرفته منبع مهم تربیت نیروی انسانی متخصص است که در کشور ما گاه در نگاهداشت و تکریم آن از گذشته دور تاکنون قصور زیادی صورت گرفته است.

این مخترع خراسان جنوبی ادامه داد: پارک علم و فناوری بستری برای آموزش مهیا می‌کند اما اینکه تا کجا تشنه یادگیری بوده و در راه اتصال علم به صنعت حاضریم چقدر هزینه و صبر کنیم به شخص فناور مربوط است.

بیش از توانم برای علم و فناوری وقت خواهم گذاشت

نخعی افزود: تا جایی که توان دارم و حتی بیش از آن برای تولید علم، فناوری و ثروت کشور وقت می‌گذارم و از حل مشکلات استقبال می‌کنم.

وی گفت: انتظار ندارم پارک علم و فناوری بیرجند مانند پژوهشگران ایرانی مقیم خارج ما را تحویل بگیرد و زمین و امکانات فراوان در اختیارمان بگذارد، اما انتظار دارم اگر نمی‌توان حلقه مفقود بین صنعت و علم را در ایران پیدا کرد، با نگاه به اقتصاد درون نگر و برون زا، اقدامات و مذاکراتی سازنده جهت فروش تکنولوژی و طرح های علمی به خارج از ایران انجام دهد.

این پژوهشگر خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه این توقعی است که نیاز به تسهیلات را هم در فناور از بین می‌برد، اظهار کرد: اینکه محدودیت‌ها و تحریم های اقتصادی ایران قابل دور زدن هست یا نه، نیازمند طراحی و برنامه‌ریزی مسئولان و عملکرد مسئولانه است.

امیدوارتر از قبل در مسیر علم قدم برداریم

نخعی با تبیین اینکه شرکت ما یک شرکت نوپای در آستانه دانش بنیان شدن است، یادآور شد: در برهه‌ای از تاریخ هستیم که نیاز داریم امیدوارتر و ثابت قدم تر از قبل در مسیر علم و فناوری قدم برداریم.

وی با اشاره به سختی های در مسیر علم و دانش یادآور شد: در بازدید دکتر ستاری معاون رئیس جمهور از نمایشگاه دستاورهای شرکت‌های فناورانه خراسان‌جنوبی، ایشان با دیدن پتنت‌ها و فعالیت‌های علمی شرکت گفت، اگر این ها را نفروختی پس چطور زنده‌ای و نفس می‌کشی!

این جوان مخترع خراسان جنوبی گفت: در جواب باید گفت که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها که امید است این مشکلات با یاری مدیران توانمند و با عزم ملی برطرف گردد.