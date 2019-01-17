به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل خراسان جنوبی مهدی گرجی اظهار کرد: بررسی ها رشد ۱۷ درصدی جا به جایی کالا در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در خراسان‌جنوبی را نشان می‌دهد.

معاون حمل و نقل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان‌جنوبی بیان کرد: همچنین در این مدت سفرهای کامیونی نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد رشد داشته است.

گرجی ادامه داد: در نه ماهه سال جاری بیش از ۳.۸۸ میلیون تن کالا با حدود ۲۵۰ هزار سفر کامیون و وانت بار در سطح خراسان جنوبی به مقاصد درون و برون استان جابجا شده است.

وی افزود: عمده کالاهای جابجا شده از مبدأ خراسان‌جنوبی انواع سیمان، زغال سنگ، انواع سنگ، خاک معدنی، انواع کاشی و سرامیک بوده است.

معاون حمل و نقل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بیان کرد: در حال حاضر تعداد هشت هزار و ۸۷۹ نفر راننده حمل و نقل کالای استان اعم از ناوگان باری در حمل و نقل کالای با استفاده از چهار هزار و ۸۸۴ دستگاه انواع تریلی، کامیون، کامیونت و وانت بار در این حوزه فعال هستند.

گرجی با اشاره به اینکه عمر متوسط ناوگان باری حمل ونقل کالای خراسان‌جنوبی برابر ۸۳ .۱۲ سال است، یادآور شد: محاسبه و اعمال نرخ بر اساس تن - کیلومتر از کلیه مبادی خراسان جنوبی از جمله اقدامات صورت گرفته در آذرماه است.