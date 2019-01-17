۵۴ کد معاملاتی جدید در بورس همدان ایجاد شد

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طی هفته جاری تعداد ۴۴ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۲۴۸ سهم به ارزش ۱۴۹ میلیارد و ۹۲ میلیون و ۹۰۴ هزار و ۳۸۵ ریال در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد.

وی گفت: ۵۸ درصد از معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و ۴۲ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

صمدی عنوان کرد: این تعداد سهام متعلق به ۲۲۵ شرکت بوده و این هفته در بورس منطقه‌ای همدان ۵۴ کد معاملاتی جدید ایجاد شده است.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان اضافه کرد: شاخص کل قیمت در هفته جاری معادل ۱۶۵ هزار و ۵۹۵ واحد بود که نسبت به هفته گذشته، ۷۶۶ واحد افزایش یافت.