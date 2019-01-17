شاخص های عملکردی و حجم ابلاغی دوره های سوادآموزی ۹۸ درصد رشد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان، صدیقه عبدالهی در نشست کارگروه بهبود کیفیت سواد آموزی استان کردستان از تحقق ۹۸.۶ درصدی حجم ابلاغی دوره سواد آموزی در سطح استان خبرداد و اظهارداشت: برای اولین بار در سطح استان عملکرد اکثر شهرستان ها و مناطق به ۱۰۰ درصد افزایش یافته و کردستان در اجرای دوره ها تا کنون رتبه سوم کشوری را کسب کرده است.

وی به وضعیت سایر دوره ها نیز اشاره کرد و افزود: در دوره انتقال درصد عملکرد استان بر اساس حجم ابلاغی ۱۰۹.۱ درصد و در دوره تحکیم نیز عملکرد استان ۱۰۴.۱ درصد است.

سرپرست معاونت سواد آموزی آموزش و پرورش استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود گزارشی از اقدامات حوزه سواد آموزی و رشد حجم و میزان فعالیت های این معاونت نسبت به سال گذشته را ارائه داد و یادآور شد: نسبت به سال ۹۶ تحقق حجم دوره سواد آموزی استان ۳۲ درصد، دوره انتقال شش درصد و دوره تحکیم نیز ۱۸.۵ درصد رشد داشته است.

عبداللهی همچنین از رشد ۵۰ درصدی برنامه حلقه های کتابخوانی، رشد ۲۷.۵ درصدی طرح خواندن با خانواده، رشد ۱۰۰ درصدی در راه اندازی مراکز یادگیری محلی، رشد ۱۲۵ درصدی آموزش عملی نماز و رشد ۱۰۰ درصدی دوره های ICDL خبر داد.