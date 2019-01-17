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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۸:۳۶

بر اساس پیش بینی هواشناسی خوزستان؛

گرد و غبار خارجی در راه خوزستان بارانی

گرد و غبار خارجی در راه خوزستان بارانی

اهواز – با وجود اینکه این روزها هوای خوزستان بارانی است و هم اکنون نیز شاهد بارش در این استان هستیم ولی پیش‌بینی‌ها حکایت از ورود توده گرد و غبار خارجی به این استان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اخطاریه شماره مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک هواشناسی خوزستان، بررسی تصاویر ماهواره‌ای گرد و خاک، نشان‌دهنده حرکت توده گرد و خاک از جنوب کشور عراق و همچنین بخش‌هایی از شمال کشور عربستان به سمت استان خوزستان دارد که نتیجه آن کاهش شدید دید افقی و افزایش آلاینده گرد و خاک از اواسط وقت امروز ابتدا در مناطق غربی و جنوب غربی و سپس دیگر مناطق، به ویژه نیمه جنوبی استان خواهد بود.

به علت بارندگی خوب امسال، گرد و غبار با منشأ داخلی که شدت بیشتری نسبت به نمونه خارجی خود دارد و از بیابان‌های داخلی خوزستان نشأت می‌گیرد، در چند ماه اخیر به صفر رسیده است.

کد مطلب 4515473

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