گرد و غبار خارجی در راه خوزستان بارانی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اخطاریه شماره مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک هواشناسی خوزستان، بررسی تصاویر ماهواره‌ای گرد و خاک، نشان‌دهنده حرکت توده گرد و خاک از جنوب کشور عراق و همچنین بخش‌هایی از شمال کشور عربستان به سمت استان خوزستان دارد که نتیجه آن کاهش شدید دید افقی و افزایش آلاینده گرد و خاک از اواسط وقت امروز ابتدا در مناطق غربی و جنوب غربی و سپس دیگر مناطق، به ویژه نیمه جنوبی استان خواهد بود.

به علت بارندگی خوب امسال، گرد و غبار با منشأ داخلی که شدت بیشتری نسبت به نمونه خارجی خود دارد و از بیابان‌های داخلی خوزستان نشأت می‌گیرد، در چند ماه اخیر به صفر رسیده است.