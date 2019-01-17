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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۹:۳۲

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

افت شدید دما در زنجان/بارش برف زنجان را فرا گرفت

افت شدید دما در زنجان/بارش برف زنجان را فرا گرفت

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان از افت شدید دما در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: هوای زنجان سرد می شود.

احدیاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: آسمان استان زنجان ابری بوده و از بعدازظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می‌شود. 

وی اظهار کرد: سامانه بارشی از شامگاه چهارشنبه وارد استان شده و تا اواخر روز جمعه در استان مهمان است. 

یاغموری به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: دمای هوای استان ۸ تا ۱۲ درجه سانتی‌گراد کاهش‌یافته و هوا سردتر می‌شود. 

وی به دمای کنونی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای کنونی شهر زنجان  ۴ درجه بالای صفر است که نسبت به دیروز در همین ساعت یک درجه کاهش‌یافته است. 

کد مطلب 4515480

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