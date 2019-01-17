افت شدید دما در زنجان/بارش برف زنجان را فرا گرفت

احدیاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: آسمان استان زنجان ابری بوده و از بعدازظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده میشود.
وی اظهار کرد: سامانه بارشی از شامگاه چهارشنبه وارد استان شده و تا اواخر روز جمعه در استان مهمان است.
یاغموری به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: دمای هوای استان ۸ تا ۱۲ درجه سانتیگراد کاهشیافته و هوا سردتر میشود.
وی به دمای کنونی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای کنونی شهر زنجان ۴ درجه بالای صفر است که نسبت به دیروز در همین ساعت یک درجه کاهشیافته است.
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