افت شدید دما در زنجان/بارش برف زنجان را فرا گرفت

احدیاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: آسمان استان زنجان ابری بوده و از بعدازظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می‌شود.

وی اظهار کرد: سامانه بارشی از شامگاه چهارشنبه وارد استان شده و تا اواخر روز جمعه در استان مهمان است.

یاغموری به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: دمای هوای استان ۸ تا ۱۲ درجه سانتی‌گراد کاهش‌یافته و هوا سردتر می‌شود.

وی به دمای کنونی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای کنونی شهر زنجان ۴ درجه بالای صفر است که نسبت به دیروز در همین ساعت یک درجه کاهش‌یافته است.