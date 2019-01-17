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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۸:۵۲

رئیس کل دادگستری مازندران:

نسبت به عملکرد مدیران قبلی درباره مدیریت پسماند اعتراض داریم

نسبت به عملکرد مدیران قبلی درباره مدیریت پسماند اعتراض داریم

ساری - رئیس کل دادگستری مازندران به عملکرد مدیران قبلی در مورد مدیریت پسماند اعتراض کرد و گفت: در حال حاضر توجهی به مقررات محیط زیستی نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد صبح پنجشنبه در کارگروه راهبردی مدیریت پسماند با تاکید برحمایت از پرندگان مهاجر نسبت به شکار بی رویه پرندگان مهاجر و وحوش انتقاد کرد و افزود: باید با کسی که بی رویه شکار و یا تجاوز به منابع طبیعی می کند، برخورد شود.

وی با بیان اینکه از عملکرد خود در زمینه محیط زیست غافل هستیم، پسماند را نتیجه بی توجهی به محیط زیست عنوان و پسماند را مشکل بیان کرد و گفت: در حال حاضر نسبت به عملکرد مدیران قبلی درباره مدیریت پسماند اعتراض داریم.

حجت الاسلام تقوی فرد اظهار داشت: در حال حاضر از مسئولان فعلی محیط زیست و دیگر بخش ها انتظار داریم که به پسماند توجه اساسی داشته باشند و در حال حاضر متاسفانه مردم و مجریان توجه لازم به مقررات محیط زیست را ندارند.

کد مطلب 4515487

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