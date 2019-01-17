به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد صبح پنجشنبه در کارگروه راهبردی مدیریت پسماند با تاکید برحمایت از پرندگان مهاجر نسبت به شکار بی رویه پرندگان مهاجر و وحوش انتقاد کرد و افزود: باید با کسی که بی رویه شکار و یا تجاوز به منابع طبیعی می کند، برخورد شود.

وی با بیان اینکه از عملکرد خود در زمینه محیط زیست غافل هستیم، پسماند را نتیجه بی توجهی به محیط زیست عنوان و پسماند را مشکل بیان کرد و گفت: در حال حاضر نسبت به عملکرد مدیران قبلی درباره مدیریت پسماند اعتراض داریم.

حجت الاسلام تقوی فرد اظهار داشت: در حال حاضر از مسئولان فعلی محیط زیست و دیگر بخش ها انتظار داریم که به پسماند توجه اساسی داشته باشند و در حال حاضر متاسفانه مردم و مجریان توجه لازم به مقررات محیط زیست را ندارند.