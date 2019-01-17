۴۵۰۰ میلیارد تومان بسته حمایتی به اقشار کم درآمد پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت صبح پنجشنبه در بدو ورود به فرودگاه جیرفت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جنوب استان کرمان منطقه مورد توجه دولت است و سازمان برنامه و بودجه برای توسعه این منطقه ۱۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۸۶ میلیارد تومان تصویب کرده که ظرف امسال و سال آینده اجرا می شوند.

وی عنوان کرد: از مردم استان کرمان که در توسعه کشور مشارکت می کنند تشکر و قدردانی می کنیم.

نوبخت بیان داشت: دولت به وعده خود در زمینه ارائه بسته های حمایتی به اقشار کم درآمد عمل کرد. در مرحله نخست به همه کارمندان، بازنشستگان و افرادی تحت پوشش نهادهای حمایتی که حقوق آنها کمتر از سه میلیون تومان است پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه در مرحله نخست برای این طرح تاکنون چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بسته حمایتی پرداخت شده است، افزود: در حال آماده سازی پرداخت بسته حمایتی در مرحله دوم هستیم.