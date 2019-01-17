تصادف زنجیره ای در محور ایوانکی-گرمسار/ ۸۹ نفر حادثه دیدند

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید وقوع تصادف زنجیره ای در محور گرمسار-ایوانکی، اظهار داشت: این تصادف زنجیره ای با برخورد کامیون و تریلی با پراید آغاز شد و سپس خودروهای دیگر به این دو برخورد کردند.

وی با بیان اینکه ۱۱ نفر حادثه دیده نخستین تصادف از مجموعه حوادث این زنجیره هستند، تاکید کرد: حادثه دوم مربوط به دو اتوبوس، دو تریلر و یک دستگاه ۲۰۶ بود که مجموعا ۷۸ نفر حادثه دیدند.

این منبع آگاه از اعزام دوتیم امدادی از ایوانکی و آرادان به محل حادثه خبر داد و گفت: این حادثه در کیلومتر ۱۲ محور ایوانکی به گرمسار رخ داده و در نقطه‌ای با فاصله ۵۰ متر، جاده را مسدود کرده است.