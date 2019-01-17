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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۹:۰۵

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تصادف زنجیره ای در محور ایوانکی-گرمسار/ ۸۹ نفر حادثه دیدند

تصادف زنجیره ای در محور ایوانکی-گرمسار/ ۸۹ نفر حادثه دیدند

گرمسار - یک منبع آگاه از برخورد زنجیره‌ای چندین خودرو در محور گرمسار-ایوانکی خبر داد و گفت: تا کنون حادثه دیدگی ۸۹ نفر در این تصادف گزارش شده است.

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید وقوع تصادف زنجیره ای در محور گرمسار-ایوانکی، اظهار داشت: این تصادف زنجیره ای با برخورد کامیون و تریلی با پراید آغاز شد و سپس خودروهای دیگر به این دو برخورد کردند.

وی با بیان اینکه ۱۱ نفر حادثه دیده نخستین تصادف از مجموعه حوادث این زنجیره هستند، تاکید کرد: حادثه دوم مربوط به دو اتوبوس، دو تریلر و یک دستگاه ۲۰۶ بود که مجموعا ۷۸ نفر حادثه دیدند.

این منبع آگاه از اعزام دوتیم امدادی از ایوانکی و آرادان به محل حادثه خبر داد و گفت: این حادثه در کیلومتر ۱۲ محور ایوانکی به گرمسار رخ داده و در نقطه‌ای با فاصله ۵۰ متر، جاده را مسدود کرده است.

کد مطلب 4515493

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