۹۱۷ پروژه طی دهه فجر در استان مرکزی افتتاح یا کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید فرخی با اعلام این خبر اظهار داشت: این طرح ها با اعتباری بالغ بر دو هزار و ۱۶۸ میلیارد تومان در حوزه مختلف عمرانی و اقتصادی در دهه مبارک فجر امسال در شهرستان های استان مرکزی به بهره برداری رسیده و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی بیان کرد: با توجه به اینکه تعدادی از دستگاه های اجرایی استان مرکزی تا کنون طرح های عمرانی و اقتصادی خود را به دبیرخانه دهه فجر استان معرفی نکرده اند، احتمال افزایش این طرح ها وجود دارد.

فرخی گفت: یک هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان از مجموع طرح های قابل بهره برداری در دهه فجر امسال، طرح های اقتصادی است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی گفت: دستگاه های اجرایی استان مرکزی تا یکم بهمن ماه باید طرح های عمرانی، اقتصادی و فرهنگی خود را با قید زمان و مکان در سایت دبیرخانه دهه مبارک فجر استان ثبت کنند.

وی افزود: دستگاه های اجرایی باید نسبت به تامین منابع مالی مورد نیاز طرح های فرهنگی دهه مبارک فجر اقدام کرده و اجرای طرحی نباید منوط به تامین مالی شود.

فرخی از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله دستگاه های اجرایی استان مرکزی در اراک خبر داد و گفت: این نمایشگاه از دوازدهم تا هفدهم بهمن ماه در این شهرستان برگزار می شود و در آن برای تمامی دستگاه های استان غرفه در نظر گرفته شده است.