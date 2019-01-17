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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۹:۵۰

روزنامه های زنجان امروز منتشر نشد

روزنامه های زنجان امروز منتشر نشد

زنجان-روزنامه‌های زنجان در اعتراض به نبود حمایت‌های قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از روزنامه‌های محلی، تا پایان سال در روزهای پنجشنبه منتشر نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران مسئول سه روزنامه «مردم نو»،«صدای زنجان» و«زنگان امروز»، با ارسال نامه‌ای مشترک خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از مشکلات اقتصادی، گران شدن مایحتاج عمومی در کنار بالا رفتن دستمزدها، به همراه سختی‌های تهیه ملزومات اساسی انتشار روزنامه از جمله کاغذ، فیلم و زینک از یک سو از سوی دیگر اعمال سلیقه‌های غیرکارشناسی و حتی غیرقانونی نظیر آنچه در تصمیمات برخی از دست‌اندرکاران در انحصار آگهی‌های موسوم به دادگستری، دانشگاه آزاد، سازمان تامین اجتماعی و ... است، گله‌مند بوده و اعلام کردند که در اعتراض به این رویه در فاز اول، انتشار روزنامه را در روزهای پنجشنبه تا پایان سال متوقف کرده و در صورت تداوم روند عدم حمایت، تعداد روزهای انتشار را در فازهای بعدی کمتر خواهند کرد.

۵ مورد مجوز روزنامه در استان زنجان صادر شده، که یک مورد غیرفعال، یک مورد نامنظم و فقط سه مورد در مرکز استان انتشار منظم داشته‌اند.

کد مطلب 4515496

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