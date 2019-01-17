روزنامه های زنجان امروز منتشر نشد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران مسئول سه روزنامه «مردم نو»،«صدای زنجان» و«زنگان امروز»، با ارسال نامه‌ای مشترک خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از مشکلات اقتصادی، گران شدن مایحتاج عمومی در کنار بالا رفتن دستمزدها، به همراه سختی‌های تهیه ملزومات اساسی انتشار روزنامه از جمله کاغذ، فیلم و زینک از یک سو از سوی دیگر اعمال سلیقه‌های غیرکارشناسی و حتی غیرقانونی نظیر آنچه در تصمیمات برخی از دست‌اندرکاران در انحصار آگهی‌های موسوم به دادگستری، دانشگاه آزاد، سازمان تامین اجتماعی و ... است، گله‌مند بوده و اعلام کردند که در اعتراض به این رویه در فاز اول، انتشار روزنامه را در روزهای پنجشنبه تا پایان سال متوقف کرده و در صورت تداوم روند عدم حمایت، تعداد روزهای انتشار را در فازهای بعدی کمتر خواهند کرد.

۵ مورد مجوز روزنامه در استان زنجان صادر شده، که یک مورد غیرفعال، یک مورد نامنظم و فقط سه مورد در مرکز استان انتشار منظم داشته‌اند.