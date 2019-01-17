اعلام برنامه های ناحیه مقاومت بسیج دماوند در جشن ۴۰ سالگی انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله عرب صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران حاضر در ناحیه مقاومت بسیج دماوند طی سخنانی گفت: برنامه های سپاه دماوند در جشن چهل سالگی انقلاب اسلامی باید متفاوت باشد و سپاه با رویکرد جدید وارد این ایام شده است.

وی افزود: از ۹دی ماه و چهل روز مانده به ۲۲بهمن سپاه برنامه های متفاوت اجراکرده است و برنامه های مناسب دیگری را در دست اجرا دارد، که از آن جمله می توان، چهل برنامه با گفتمان چهل، ارجای برنامه «چهل» بین مدارس و مساجد، برگزاری مسابقه عکس انقلاب و اهدا چهل جایزه به عکس های برتر، برگزاری جشنواره سرود آوای انقلاب، نمایشگاه دستاورد در راهپیمایی، اعزام چهل کاروان از موزه عبرت، پخش کلیپ کوتاه در بین نماز، کرامت فاطمی و کمک به نیازمندان با اهدا نذورات مردمی به خانواده های مستمند و تهیه ۴۰۰ سبد کالا، دیدار با چهل خانواده شهید و برگزاری مسابقات ورزشی از این دست برنامه ها است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دماوند گفت: استفاده ازفضای شهری، چهل تنور صلواتی در چهل محله و روستا، همایش ویژه تجلیل از نانواها، برگزاری مسابقه چهل حدیث و وصیتنامه امام(ره) ، برپایی چهل حلقه صالحین در نماز جمعه، تجلیل از چهل الگوی بسیجی، همایش بسیجیان اصناف، چهل برنامه روشنگری و جشنواره شعر، چهل ختم قران و صلوات، همایش روحانیون، ارسال پیامک روزانه، تهیه چهل جهیزیه باکمک خیرین، تحویل ۴۰۰سبدکالا، جشن تولد برای متولدین سال ۵۷، ارائه خدمات بهداشتی در مساجد و به صدا در آوردن زنگ انقلاب، تخفیف ۱۰ الی ۴۰ درصد در بعضی از فروشگاه ها، برگزاری همایش بانوی انقلاب، برگزاری مراسم قرار عاشقی، برگزاری جنگ شادی در چهل مدرسه، برپایی نمایشگاه کتاب، فراخوان طراحی لوگو و تندیس چهل سالگی انقلاب اسلامی، اجرای تئاتر خیابانی غبارروبی مزارشهدا و به آتش کشیدن ۴۰ پرچم آمریکا و اسراییل از برنامه های دیگر برای جشن ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی در دماوند است.