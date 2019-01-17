عقب ماندگی مازندران درحوزه پسماند تاریخی است/ اجرای نهضت درختکاری

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان صبح پنجشنبه در کارگروه مدیریت راهبردی پسماند در ساری با بیان اینکه امروز دچار بحران ها و فوق بحران هایی در زمینه محیط زیست شده ایم گفت: اگر به این مسائل توجه نشود در آینده دچار دغدغه های جدی خواهیم شد.

وی با بیان اینکه پسماند اولویت اول برنامه های فراروی در استان مازندران است افزود: همه نسبت به مخاطرات بی توجهی به محیط زیست واقف هستیم ولی چراتاکنون این مسئله حل نشده است باید بررسی شود.

حسین زادگان، توجه به سمن ها را از دیگر برنامه ها و اولویت ها برشمرد و گفت: همچنین ۵۰۰ هزار دانش آموز در استان تحصیل می کنند و این دانش آموزان باید در قالب سمن ها و تشکل ها ساماندهی شوند.

وی با اظهار اینکه مشکلات جز با رویکرد مردم محوری حل نخواهد شد یادآور شد: تا قبل از عید نسبت به تشکیل و تقویت سمن ها اقدام می شود و اولویت اساسی ما استفاده از ظرفیت های مردمی برای حل مسئله پسماند است.

استاندار مازندران به طرح نهضت درختکاری در استان اشاره و اضافه کرد: با حضور ۲۰۰ هزار دانش آموز، نهضت درختکاری در استان اجرا می شود.

حسین زادگان با بیان اینکه دولت با یکسری محدودیت های مواجه است تصریح کرد: برای حل مشکلات پسماند باید مردم را پای کار آوریم و از ظرفیت های مردمی برای این مسئله بهره گیری کنیم.

وی خواهان حمایت از بخش خصوصی و تکمیل نیروگاه زباله سوز شد و گفت: همچنین باید برای بخش خصوصی مزیتی قائل شویم تا این بخش رغبتی برای ورود داشته باشد.

استاندار مازندران اعتبار مورد نیاز برای حل مسئله زباله و پسماند را در استان هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و خواهان توجه دولت به این بخش شد.

وی با اشاره به اینکه شهرداری های استان از نظر تامین منابع با مشکل مواجه هستند اضافه کرد: با این وضع، سهم شهرداری های استان در زمینه پسماند و زباله باید لحاظ شود و توقع داریم دولت سهم منطقی در تامین منابع مالی داشته باشد تا عقب ماندگی های موجود در حوزه پسماند را حل کنیم.