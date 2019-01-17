احداث شهرک دامپروری نیر همچنان بلاتکلیف است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کریمی صبح پنجشنبه در بازدید از طرح‌های عمرانی شهرستان نیر توضیح داد: در شرایطی که احداث شهرک دامپروری نیر در مساحت ۱۳ هکتار در دستور کار قرار گرفته بود، تا کنون راه‌اندازی این بخش میسر نشده است.

وی افزود: با احداث این شهرک، دامپروری‌های داخل شهر به مجتمع دامپروری نیر انتقال یافته و ساماندهی مناسبی را در این بخش شاهد می‌شدیم.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس بر ضرورت توجه به دیگر طرح‌های عمرانی و اقتصادی شهرستان نیر تاکید کرد و یادآور شد: از سال ۹۸ افزایش سهم استان اردبیل از محل صندوق اعتبارات توسعه ملی در بخش آب و خاک را شاهد خواهیم شد و با تکیه بر این منابع می‌توان اقدامات و طرح‌های مناسبی را اجرایی کرد.

کریمی ادامه داد: با وجود بهره‌مندی از مجوز بهره‌مندی از حق آبه سد یامچی آن گونه که باید در احداث سدهای معیشتی اقدامی انجام می‌شد انجام نپذیرفته و برای جلوگیری از اتلاف منابع آبی می‌بایست اقدام فوری و کارشناسی شده‌ای انجام پذیرد.

به گفته وی تصمیم مجلس شورای اسلامی برای تصویب ایجاد سدهای معیشتی کوچک و زودبازده بسیار مناسب بوده و با وجود محدودیت منابع دولتی، حمایت از احداث چنین سدهایی می‌تواند به بخش کشاورزی مناطق مختلف کشور کمک بسزایی نماید.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس اضافه کرد: از محل صندوق توسعه ملی بخش آب و خاک ۱۰ میلیارد ریال به استان اردبیل تخصیص یافته تا در اجرایی نمودن پروژه‌های مرتبط شاهد اقدامات ارزنده‌ای باشیم.