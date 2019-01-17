واکنش تشکیلات خودگردان به جزئیات طرح آمریکایی «معامله قرن»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «نبیل ابوردینه» سخنگوی رسمی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین در واکنش به اخبار منتشر شده درباره جزئیات طرح موسوم به «معامله قرن» تاکید کرد: هر طرح صلحی که در برگیرنده تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ به مرکزیت قدس شرقی به صورت کامل نباشد شکست می خورد.

وی هم چنین تاکید کرد: ادامه یافتن انتشار شایعات در خصوص جزئیات طرح معامله قرن که دولت آمریکا از آن سخن می گوید و تلاش برای جلب همکاری کشورهای منطقه و جهان در خصوص این طرح قطعا شکست خورده بوده و به بن بست می رسد.

ابوردینه تاکید کرد: راه تحقق صلح در منطقه مشخص است و این راه از طریق مشروعیت فلسطین می گذرد و هر پروژه ای که علیه خواسته های ملت فلسطین در زمینه آزادی و استقلال باشد موفق نخواهد شد.

پیشتر شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی از برخی جزئیات طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا موسوم به «معامله قرن» برای سازش بین اسرائیل و فلسطینی ها پرده برداشته بود.

این شبکه به نقل از یک منبع که طرف آمریکایی وی را در جریان جزئیات این طرح قرار داده است، اعلام کرد که طبق طرح ترامپ منطقه قدیمی قدس تحت حاکمیت اسرائیل خواهد بود و طرف فلسطینی و اردنی در آن نقشی نخواهند داشت.

طبق ادعای شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی بیشتر مناطق عربی در قدس شرقی تحت حاکمیت فلسطین خواهد بود.

اما در خصوص شهرک های صهیونیست نشین در کرانه باختری نیز، شهرک های مجتمع به اسرائیل الحاق خواهد شود و شهرک های انفرادی تخلیه یا ملغی می شود.

این رسانه صهیونیستی همچنین مدعی شد که به این ترتیب ۹۰ درصد از کرانه باختری در اختیار فلسطین قرار خواهد گرفت.

گفتنی است که آمریکا از بیان جزئیات طرح موسوم به معامله قرن که پیش از این توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام شده است امتناع می کند و می گوید شاید جزئیات این طرح طی ماه های آینده اعلام شود.