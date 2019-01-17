فرهنگ شهادت جامعه را از آسیب ها حفظ می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی آل هاشم در دیدار با خانواده شهید عبدالصمد امام پناه با بیان اینکه جمع آوری و انتشار خاطرات شهدا در قالب های مختلف هنری یکی از راه های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است، افزود: آموزش و پرورش یکی از کانون های تربیت جامعه است که می تواند دانش آموزان را از سنین پایین با این فرهنگ آشنا کند و در این حوزه نقش آفرینی برجسته ای داشته باشد.

وی پاسداری و تجلیل از فرهنگ ایثار و شهادت را وظیفه همگانی مردم ایران دانست که باید برای مصونیت بخشی به نظام این فرهنگ فراگیر شود.

حجت الاسلام آل هاشم ادامه داد: تجلیل از خانواده شهدا به خصوص مادران و پدران داغ دیده آنها که اسوه های سبر و مقاومت هستند یکی دیگر از راه هایی است که می توان به واسطه آن نام و یاد شهدا را در اذهان عمومی زنده نگه داشت.

وی اظهار داشت: پدران و مادران شهدا با قلبی مطمئن جگرگوشه های خود را در راه وطن و اسلام تقدیم ایران عزیز کرده اند و این فداکاری برای همیشه تاریخ در اذهان باقی خواهد ماند.

حجت الاسلام آل هاشم بر ایجاد موزه دفاع مقدس در تبریز تاکید کرد و با بیان اینکه راه اندازی این موزه در بزرگداشت یاد و خاطره شهدا موثر است، گفت: آشنایی نسل جدید و جوان با این مراکز و همچنین سفر آنها به مناطق علمیاتی دوران هشت سال دفاع مقدس در قالب اردوهای راهیان نور، فرهنگ به جا مانده از جبهه های حق علیه باطل را در جامعه فراگیر می کند.

امام جمعه تبریز، همرزمان شهدا را بهترین راویان روزهای سخت نبرد هشت ساله ایران با متجاوزان بعثی دانست و افزود: تمام تلاش دشمن بر این است که از طریق جنگ نرم اهداف شهدا را وارونه جلوه دهد و روحیه شهادت طلبی را در بین نسل جدید از بین ببرد، اما فرزندان همان شهدا که امروز در راستای پیشبرد اهداف انقلاب حرکت می کنند، به پیروی از همان فرهنگ در جبهه مقاومت اسلامی نقشی جاودانه داشته و دشمن را پشت خاکریزها زمین گیر کرده اند.