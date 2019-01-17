پروژه پل «سرجاز-جنگل آباد» خرداد ۹۸ به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت صبح امروز در بازدید از پروژه پل «سرجاز-جنگل آباد» اظهار داشت: این پروژه ۵۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به اینکه در برآورد اولیه اعتبار در نظر گرفته شده برای این پروژه ۱۴ میلیارد تومان است، افزود: تا پایان سال مابقی اعتبار مورد نیاز این پروژه تخصیص خواهد یافت.

نوبخت از هزینه کرد پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای اجرای پروژه پل «سرجاز-جنگل آباد» خبر داد و تصریح کرد: طبق گفته مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان این پروژه در خرداد ماه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی عنوان کرد: این طرح جزء ۱۶ طرحی است که امروز برای جنوب استان در نظر گرفته شده و در جمع بندی پایان سفر امروز به تصویب می رسد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور صبح امروز وارد فرودگاه جیرفت شد و در اولین برنامه خود از پروژه های پل «سرجاز-جنگل آباد» و محور «جیرفت-کهنوج-رودان» بازدید کرد.