اردن در مسیر عادی سازی روابط با قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، «عبدالله بن ناصر بن خلیفه آل ثانی» نخست وزیر و وزیر کشور قطر در جریان دیدار با «سمیر ابراهیم المبیضین» وزیر کشور اردن در دوحه در خصوص آخرین تحولات منطقه و جهان رایزنی کرد.

دو طرف هم چنین در خصوص روابط دو جانبه و راه های تقویت آن بحث و تبادل نظر کردند.

سفر وزیر کشور اردن به قطر در حالی صورت می گیرد که محافل سیاسی در این کشور خواهان عادی سازی روابط با دوحه و بازگرداندن سفیر اردن به قطر هستند.

اردن در ژوئن سال ۲۰۱۷ از کاهش سطح روابط دیپلماتیک خود با قطر و فراخواندن سفیرش از دوحه خبر داده بود. این اقدام اردن در سایه بحران صورت گرفته در منطقه خلیج فارس میان قطر و کشورهای عربی این منطقه صورت گرفت.