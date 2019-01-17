خالی گذاشتن فضای مجازی برای نیروهای انقلاب حرام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در دومین گردهمایی بسیجیان کوی های سازمانی ارتش که صبح امروز (پنج شنبه) در مرکز پشتیبانی شهید فیض الله امانی نیروی زمینی ارتش برگزار شد با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اهمیت فضای مجازی اظهارداشت: مقام معظم رهبری اهمیت فضای مجازی را به اندازه تمام انقلاب دانستند و فرمودند اگر من امروز رهبر نبودم، مسئولیت فضای مجازی را به عهده می گرفتم، اینها اهمیت فضای مجازی را نشان می دهد.



وی ادامه داد: حضور موثر در فضای مجازی برای همه به دلیل حکم عقلی و تاکید ولی فقیه واجب است. امروز از لحاظ تجهیزات و امکانات نظامی به جایی رسیده ایم که دشمن دیگر توان تهاجم نظامی را به کشور ما ندارد، به همین دلیل شیوه و ابزار خود را برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران تغییر داده اند، پس ما هم باید با قدرت به مقابله با جنگ نرم دشمن در فضای مجازی برویم.



محمد حسنی خالی گذاشتن فضای مجازی را برای نیروهای انقلابی حرام دانست و گفت: ترک عرصه فضای مجازی مانند این است که میدان جنگ حقیقی را رها کنید که ذلت و خواری به دنبال دارد.



وی جنگ فرهنگی در عرصه فضای مجازی را دائمی و همیشگی دانست و تصریح کرد: در فضای مجازی همه مردم به اندازه هم در خطر تهدید دشمن هستند و دشمن به دنبال تغییر باورها فکری و اعتقادی مردم است.



رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: دشمن در فضای مجازی مشکلات کوچک را بزرگ و موفقیت ها را کوچک جلوه می کند، با شناخت شیوه های دشمن در فضای مجازی و با گسترش سواد رسانه ای باید مقابل هجوم دشمن ایستاد و از تاثیر گذاری بر افکار جوانان جلو گیری کرد.



وی اقدامات انجام شده توسط جوانان انقلابی در فضای مجازی را همانند عملیات فتح المبین در دوران دفاع مقدس دانست و گفت: باید با انگیزه و اقتدار به دفاع از انقلاب اسلامی و فرهنگ غنی اسلام در فضای مجازی پرداخت.