آغاز شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی کشتی جام شهید هاشمی نژاد

شهرام جعفری رئیس هیئت کشتی بهشهر صبح پنجشنبه در حاشیه برگزاری این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات از ساعت ۱۰ صبح امروز آغاز شد و به مدت دو روز در روزهای ۲۷ و ۲۸ دی ماه در سالن شهید هاشمی نژاد برگزار می شود.

وی افزود: حضور چهار تیم خارجی روسیه ، گرجستان ، آذربایجان و ارمنستان و ۱۷ تیم داخلی از استان های مختلف و تیم شهید هاشمی نژاد مازندران بعنوان نماینده این استان برای این مسابقات بیانگر سطح بالای این مسابقات است.

وی برآورد هزینه برگزاری این مسابقات را ۳۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: سال گذشته این مسابقات با هزینه ۳۰۰ میلیون تومان برگزار شد.

رئیس هیئت کشتی بهشهر در مورد جوایز این دوره از مسابقات گفت: جوایز نفرات اول تا سوم برای تیم‌های خارجی به ترتیب ۳۰۰، ۲۰۰ و ۱۵۰ دلار در نظر گرفته‌شده است که معادل این مبلغ هم به تیم‌های داخلی اهدا می‌شود.

شانزدهمین دوره مسابقات کشتی جام شهید هاشمی نژاد بهشهر، روزهای ۲۷ و ۲۸ دی ماه در سالن شهید هاشمی نژاد بهشهر در حال برگزاری است.