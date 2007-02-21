به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گیلان ، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در ادامه دومین روز از بیست و پنجمین سفر استانی خود در جمع مردم شهرستان لنگرود گفت صهیونیست ها می خواهند با دغل کاری و دروغ جلوی پیشرفت ملت ها را بگیرند و شر آنها حتی ملتهای اروپا و آمریکا را تحت تاثیر قرار داده و آنها را از آزادی واقعی محروم کرده است.

وی ادامه داد: بسیاری از کشورهای اروپایی که خود را مقتدر می پندارند درمقابل یک مشت صهیونیست تسلیم هستند و امکانات خود را در اختیار آنان قرار داده اند و حتی حاضرند جوانان و دانشمندان خود را به زندان بیاندازند و جلوی تحقیق آزاد متفکران خود را بگیرند تا موجب خشنودی صهیونیست ها شوند.

رئیس شورای عالی امنیت ملی با اشاره به مسئله هسته ای و فشارهایی که از جانب برخی قدرتها وارد می شود گفت: ایران در مسئله هسته ای راه خود را ادامه خواهد داد و به مخالفت های آنان هیچ اهمیت نمی دهد .

وی افزود: آنان باید بدانند دوران آقایی های کاذب و زور گویی آنان بر عالم به پایان رسیده است و ملت ایران به فضل الهی از تمام حقوق هسته ای خود بهره مند خواهند شد و حتی یک لحظه هم عقب نشینی نخواهد کرد.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه با دستیابی به فناوری هسته ای ایران بلافاصله در سطح قدرتهای پیشرفته جهان خواهد ایستاد گفت: آنها 28 سال است که با بلند گوهای دروغ پراکن خود گفته اند ایران نمی تواند در سایه انقلاب به قله های پیشرفت برسد و با این دستیابی تمام تبلیغات کاذب آنها خنثی خواهد شد.

وی افزود: آنها می دانند به محض عبور ایران از سدهای ساخته شده توسط آنان ، همه ملتهای آزاده و مستقل به حرکت در خواهند آمد و طومار ظلم آنان را در جهان برخواهند پچید.

رئیس جمهوری با توجه به توانایی دانشمندان و جوانان ایران افزود: در دهه فجر دیدید که بیماری ایدز که انتشار آن حاصل فرهنگ و انحطاط آنها بود اما ملت ایران داروی آن را تولید و به بشریت عرضه کرد.

وی همچنین به رده چهارم ایران در ترمیم ضایعات نخاعی اشاره کرد .

احمدی نژاد در جمع مردم لنگرود گفت : مردم این دیار همچون ابریشم نرم و لطیف اما در ایمان محکم و استوار و شجاع هستند و با قلبهای پاک و ایمان های محکم مسیر های سخت را پیموده اند و در دفاع از اسلام ناب محمدی مجاهدات ها کرده اند.

رئیس قوه مجریه در ادامه سخنان خود با اشاره به بحث بیکاری و معضل اشتغال گفت: برای حل این مشکل دولت اقدامات گوناگونی را انجام داده است که یکی از آنها توزیع عادلانه تسهیلات ارزان قیمت برای بنگاه های زود بازده اقتصادی است و سهم جوانان شهرستان لنگرود در سال جاری از این تسهیلات 42 میلیارد تومان بوده است.

وی در پایان از ساماندهی وضعیت چایکاران، ساماندهی تولید ابریشم، ایجاد سه منطقه نمونه گردشگری، ایجاد یک مرکز آموزش عالی، ایجاد یک واحد دانشگاهی پیام نور، ساخت یک سالن ورزشی در چمخاله و ساخت دو سالن ورزشی مخصوص دختران و پسران در شهرستان لنگرود خبر داد.

لازم به ذکر است رئیس جمهور تا ساعتی دیگر در جمع مردم شهرستان لاهیجان سخنرانی خواهد کرد.