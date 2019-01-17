۲۳۶ میلیون جابه جایی از سال ۹۲ تا نیمه دوم سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشور، رضا جعفرزاده ضمن تشریح عملکرد صنعت حمل و نقل هوایی در چهار دهه گذشته اظهار داشت: نظر به سیاست های کلان کشور و لزوم گذر از اقتصاد نفتی به غیر نفتی و به خصوص رونق گردشگری متناسب با پتانسیل های موجود در کشور، نقش حمل و نقل هوایی بسیار تعیین کننده است و با فراهم‌سازی ارتباط و اتصال سریع و ایمن مراکز مختلف و برخوردار از ظرفیت‌ها و مزیت‌های جغرافیایی اقتصادی کشور، از نگاه داخل و ایجاد ارتباطات بین المللی جریان سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و در نتیجه تولید و اشتغال تسهیل و رونق اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: شاید بر همگان پوشیده نباشد که در طول چند دهه گذشته حمل و نقل هوایی به جهت نقش تعیین کننده آن در توسعه صنعت و مبادلات بازرگانی و اینکه بازوی بلامعارض چند سویه رشد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی کشور محسوب شده نشانه پررنگ اهداف آمریکائی ها بوده که به انحا مختلف و با زیر پا گذاشتن قوانین و مقرارت بین المللی به خصوص پیمان شیکاگو که خود یکی از امضا کنندگان آن بوده علی رغم اینکه کشورهای عضو متعهد شده اند محدودیتی برای دسترسی عادلانه به محصولات و مقاصد و بازار ایجاد نکنند و همینکه به تامین و بی خطری پروازها تاکید شده و توسعه مسیرهای هوایی، فرودگاهی و امکانات ناوبری هوایی برای همه اعضا را گوشزد کرده است.

جعفرزاده با بیان اینکه دولت مردان آمریکائی بر خلاف مفاد مندرج در این پیمان نامه همواره تلاش کرده اند تا از پیشرفت و توسعه صنعت حمل و نقل هوایی در جهت ایجاد فشار و محدودیت و مقاصد سیاسی استفاده کنند، افزود: علی رغم این محدودیت ها، تعداد ورود هواپیما پس از انقلاب اسلامی بیانگر رشد چند برابری وجود هواپیما در ناوگان هوایی کشور است به گونه‎ای که در سال ۵۷ موجودی هواپیماهای کشور حدود ۲۵ فروند با ۴۱۶۹ صندلی بوده و اکنون این تعداد به ۳۱۱ فروند با ۴۷۹۹۸ صندلی بالغ شده که از این تعداد ۱۴۲ فروند شامل ۲۱۷۱۵ صندلی فعال است.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اظهارداشت: ۴۹ هزار و ۶۰۰ پرواز انجام شده در سال ۵۷ به ۴۹۵ هزار و ۷۵۶ پرواز در سال ۹۶ افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه به طور متوسط در چند سال گذشته سالانه به حدود ۳۲ میلیون مسافر داخلی و ۱۱ میلیون مسافر خارجی سرویس داده شده است، افزود: در مدت ۵ سال و نیم گذشته ۲۳۶ میلیون و ۶۸۹ هزار و ۹۵۴ مسافر توسط دو میلیون و ۱۴۸ هزار و ۱۶۵ پرواز جا به جا شده است.

جعفرزاده اظهارداشت: همچنین تعداد کل فرودگاه های کشور در سال ۵۷ به ۴۳ فرودگاه بالغ می شد که ظرف چهار دهه گذشته این تعداد به ۷۲ فرودگاه افزایش یافت و تعداد پرواز عبوری در سال ۵۷ از ۳۱۱۰۰ به ۴۲۶ هزار و ۶۸۴ در سال ۹۶ افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در خصوص تعداد مسیرهای هوایی نیز از رشد چشمگیری برخوردار بودیم به گونه ای که ۱۰ مسیر هوایی در سال ۵۷ به ۱۲۷ مسیر هوایی در سال ۹۷ افزایش یافته است و هم اکنون در کشور دارای ۹ فرودگاه بین المللی، ۲۹ فرودگاه داخلی و ۳۰ فرودگاه دارای مرز هوایی هستیم.