  1. استانها
  2. مازندران
۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۲۳

پیکر مطهر یکی از شهدای سانحه هوایی در آمل تشییع شد

پیکر مطهر یکی از شهدای سانحه هوایی در آمل تشییع شد

آمل - مراسم تشییع پیکر شهید عزیزالله علیزاده از شهدای سانحه هوایی بوئینگ ۷۰۷ با حضور مردم شهیدپرور آمل برگزار شد.

  به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر شهید سرهنگ عزیزالله علیزاده شهید حادثه سانحه هوایی هواپیمای باربری بوئینگ ۷۰۷ صبح پنج شنبه با حضور خانواده‌های شهدا، پرسنل نیروی هوایی و جمعی از مردم شهیدپرور شهرستان آمل برگزار شد

پیکر شهید سرهنگ عزیزالله علیزاده از مقابل سپاه ناحیه شهرستان آمل تا میدان ۱٧ شهریور آمل و سپس از مصلی شهر دابودشت تا روستای غیاثکلا دابودشت زادگاه این شهید والا مقام تشییع و به خاک سپرده شد.

سرهنگ شهید عزیزالله علیزاده متولد ٢ شهریور ۵۱ از روستای غیاثکلا بخش دابودشت آمل و دارای ٢ فرزند پسر و یک دختر بود.

به گزارش مهر، یک فروند هواپیمای باربری بوئینگ ۷۰۷ متعلق به نیروی هوایی ارتش روز دوشنبه پس از فرود در فرودگاه فتح کرج، دچار حادثه شد، در این سانحه در مجموع ۱۵ نفر به شهادت رسیدند و دو شهید والامقام اهل مازندران و از شهرستان های چالوس و آمل بودند.

کد مطلب 4515556

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها