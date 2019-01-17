فعالان رسانه در انتشار اخبار حساسیت داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی صبح پنجشنبه در کلاس اخلاق رسانه و روابط عمومی اظهارداشت: اصحاب رسانه بنا به تدبیر و درایت خود باید بین دو شعار مردم حق دارند بدانند و مردم جز دانستن حق دیگری ندارند ارتباط و صلاح جامعه را در نظر بگیرند.

وی با تاکید بر رعایت آرامش و آسایش مردم با رعایت مطالب منتشر شده در رسانه ها عنوان کرد: کلام و اخبار اهالی رسانه از اعمال آن ها محسوب شده و ثبت می شود و پس از مرگ و در قیامت از جانب خداوند رسیدگی می شود.

حجت الاسلام قریشی اضافه کرد: خداوند در قیامت قاضی و شاهد اعمال انسان ها است از این رو حکم خداوند بسیار محکم و از روی عدالت است، رهبر انقلاب نیز فرموده اند عالم محضر خداست در محضر خدا گناه نکنید.

امام جمعه ارومیه با اشاره به اینکه نیت عمل، خوب و یا بد بودن ظاهر و باطن عمل را مشخص می کند گفت: امروزه در دنیا بر آزادی جریان اطلاعات تاکید و مطرح می شود "مردم حق دارند بدانند".

حجت الاسلام قریشی، خاطرنشان کرد:مردم غیر از دانستن حقوق دیگری همچون دینداری، وحدت، امنیت، آسایش دارند که نباید در تعارض و تزاحم با حق دانستن باشد.

وی اظهارداشت:تشخیص اولویت به هنگام تعارض و تزاحم حق دانستن با دیگر حقوق مردم، از مباحث مهم اخلاق رسانه ای است که خبرنگاران باید به آن توجه کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: خبرنگاران باید مهندسی گفتار داشته و مطالب را با حساسیت تنظیم و نشر دهند چرا که درج هر مطلبی می تواند تبعات زیادی در بخش های مختلف جامعه داشته باشد.

حجت الاسلام قریشی با اشاره به اهمیت توجه به کار رسانه ای در فضای مجازی افزود: کار در فضای مجازی بسیار حساس است و گاهی یک اشتباه باعث آبروریزی افراد می شود که این امر باید مورد توجه فعالان بخش رسانه ای قرار گیرد.