مؤمنان کلیساهای غربی به استقبال ایام روزه و مغفرت می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسیحیان کلیساهای غربی امروز در کلیسا حاضر می شوند و پس از برگزاری مراسم ویژه مقابل کشیش کلیسا حاضر شده تا روی پیشانی آنها با خاکستر صلیب بکشد. به همین دلیل نخستین روز ایام روزه کلیساهای غربی را (Ash Wednesday) نامگذاری کرده اند.

ایام روزه مسیحیان که به عید پاک ختم می شود مقدس ترین فصل کلیسای مسیحیت تلقی می شود. ایام روزه داری 40 روزه به لحاظ سنتی زمانی برای طلب مغفرت تلقی می شود و مؤمنان هنگام روزه داری از خوردن گوشت پرهیز کرده و به نیایش و صدقه روی می آورند.

مؤمنان باید از این دوره به منظور تعمق، بررسی فردی و تصدیق گناهان سود برند تا تلاش کنند پس از گذشت این ایام رفتار و منش خود را بهبود بخشند.

بسیاری از رهبران کلیسا خاکستر را با روغن مخلوط کرده و روی پیشانی مؤمنان صلیب می کشند و صلیبی که از خاکستر روی پیشانی کشیده می شود، نشانه مغفرت تلقی می شود. خاکستری که در این مراسم مورد استفاده قرار می گیرد از سوزاندن برگهای درخت نخل روز یکشنبه پیش از عید پاک سال گذشته و از مخلوط کردن آن با روغن زیتون حاصل می شود.

این نمادگرایی نشان دهنده سنتهای نزدیک شدن به عید پاک بوده و توبه در برابر خداوند را تداعی می کند.

کشیش برگزار کننده مراسم می گوید : از گناه دور بمانید و به انجیل وفادار باشید و به خاطر داشته باشید که انسان از خاک است و به خاک باز می گردد.

این سنت از سوی کاتولیکهای روم در قرن ششم میلادی پایه گذاری شد اما خاستگاه دقیق این روز مشخص نیست، گفته می شود رسم صلیب کشیدن روی پیشانی در دوره پاپی گریگوری (590- 640) مرسوم شده است.

با وجود اینکه پس از برگزاری شورای واتیکان دوم آئین روزه داری تغییرات اندکی کرد، اما تعداد قابل توجهی از کاتولیکها هنوز هم به سنتهای پیش از برگزاری شورای واتیکان دوم پایبند هستند.

در عهد عقیق خاکستر برای دو منظور مورد استفاده قرار می گرفت یکی به نشان انسانیت و فناپذیری و دیگری به نشانه اندوه و توبه برای گناه.

روزه داری بر مسیحیان کاتولیک امروز به عنوان نخستین ایام روزه داری و همچنین روزجمعه الصلیب واجب شده است.